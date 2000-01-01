náhledy
Další ze svých tradičních vánočních koncertů odehrál v pražském Foru Karlín zpěvák a skladatel Michal Prokop. Zahrál skladby novější i klasické hity a převzal platinovou desku za prodeje alba Ostraka, které vydal v dubnu letošního roku.
Gesto takřka vítězné. Nestor tuzemské rockové scény Michal Prokop si koncertování stále užívá.
Věrným hudebním souputníkem Prokopovovým je znamenitý houslista Jan Hrubý.
Michal Prokop se rád obklopuje mladšími muzikanty. Na snímku kytarista Pavel Marcel.
Dát do toho na pódiu vše. I to je jeden z důvodů, proč jsou Prokopovy koncerty stále hojně navštěvované.
Mezi hosty Prokopova vánočního koncertu byla i ženská vokální skupina Yellow Sisters.
Michal Prokop ve svých písních spojuje rock, soul, blues v jeden kompaktní celek.
Ač se Michal Prokop řadí mezi „klasiky“ pobyt na koncertním pódiu si uživá, jako kdyby s koncertováním nedávno začal.
Zahnat předvánoční stres je nejlépe s gustem, vášní a láskou zahranou a zazpívanou hudbou.
Nezbývá než doufat, že se i na sklonku roku 2026 setkáme s Michalem Prokopem na vánočním koncertě v tak skvělé formě.
