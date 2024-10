OBRAZEM: Božské dílo. Laibach přijeli do Prahy připomenout album Opus Dei

Slovinská industriální kapela Laibach přijela do pražského klubu Roxy v rámci turné Opus Dei Tour, na němž připomíná průlomové album Opus Dei z roku 1987. To znělo jako když „Richard Wagner tesá do mramoru a Giorgio Moroder zdobí šlehačkou“, jak psala dobová kritika.