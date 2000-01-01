náhledy
Ceny v anketě hudební popularity Český slavík znají své vítěze. Došlo na řadu hudebních vystoupení, nepřekvapivé výsledky i dojemné momenty. Moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol tradičně nešetřili vtipy, které se minuly účinkem. V galerii zhlédněte zásadní momenty ze slavnostního galavečera.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na loňské vítězství v kategorii Zpěvák roku navázal Václav Noid Bárta. Zpěvákovi se poslední ročníky daří díky vlastní tvorbě, pokornému vystupování a koncertování s kapelou Dymytry. Té v jeho řeči patřil velký dík za úspěšnou hudební sezónu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na slavnostním galavečeru vystoupila řada speciálních hostů z uměleckého průmyslu. Cenu pro Noida dorazili předat herci Miroslav Donutil a Pavel Zedníček.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Hudební fanoušci rozhodli o vítězství v kategorii Objev roku k dobru dcery legendárního zpěváka a držitele 42 ocenění Zlatý/Český slavík Karla Gotta. Mladá zpěvačka se slavnostního večera nemohla zúčastnit. Poděkovala alespoň prostřednictvím videovzkazu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Počtvrté za sebou si pro bronz v kategorii zpěvaček došla Monika Absolonová. Ocenění převzala i za absentující Charlotte Gott, která opanovala kategorii Objev roku. Jak zpěvačka sama přiznala, extrémní trému měla právě při přebírání ocenění pro svou mladičkou kolegyni. Pro tento případ si připravila poprvé v životě proslov, při přebírání svého vlastního ocenění vařila z vody.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Stejně jako loni si pro cenu za druhou nejoblíbenější zpěvačku došla na pódium Fora Karlín Lucie Bílá. Rok 2026 pro ni byl obdobím mnoha úspěchů. V divadle, které nese její jméno, uvedla muzikál Obyčejná holka, ve kterém bez alternace hraje hlavní dvojroli. Se stejnojmenným turné vyrazila napříč Českem a Slovenskem. V březnu se navíc provdala za svého dlouholetého partnera Radka Filipiho na Svaté Hoře v Příbrami.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Nejlepší zpěvačkou a Absolutní slavicí se i letos může oficiálně titulovat Ewa Farna. K vítězství jí pomohla nejen její dlouhodobě pestrá hudební produkce, ale především třikrát vyprodaný megakoncert v pražském Edenu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Během večera došlo i na dojemnou poctu pro letos zesnulého irského hudebníka Glena Hansarda. Jeho památku mezi vyhlašováním uctila slovenská zpěvačka Zea v doprovodu Markéty Irglové, která s legendárním hudebníkem získala v roce 2008 Oscara za nejlepší píseň za skladbu Falling Slowly z filmu Once.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Stříbro bere kapela Chinaski. Sklonit se letos musela před tradičními vítězi z teplické skupiny Kabát.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Bronzové ocenění si za rok 2026 odnáší kapela Mirai. Pro své fanoušky chystá po vzoru kolegyně Ewy Farne velkolepý koncert v pražském Edenu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Čtyřnásobný vítěz ankety Marek Ztracený se protentokrát musel spokojit s bronzovou příčkou za svými kolegy Václavem Noidem Bártou a Vojtou Dykem. Pro své fanoušky v příštím roce chystá desítku komornějších koncertů na své milované Šumavě, odkud pochází.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Do Síně slávy vstoupili legendární hudebníci Jan a František Nedvědovi. Uvedli je jejich synové Vojtěch Nedvěd a Jan Nedvěd mladší, kteří je, společně s Jakubem Prachařem a Xindlem X také připomněli v živém výstupu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Stříbrného slavíka v kategorii Zpěvák roku si odnesl všeuměl Vojtěch Dyk. Přeskočil tak kolegu Marka Ztraceného. Ještě vyšší příčku si může připsat v taneční soutěži StarDance na konkurenční České televizi, kde podle bookmakerů platí za největšího favorita s kurzem 2:1.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Galavečer byl tradičně smlsnutím pro módní policii. Dámy i pánové nahodili elegantní modely, které neunikly hledáčkům fotoaparátů. Vysoké hodnocení si za svůj outfit připsala influencerka Dominique Alagia, kritika se naopak snesla na hlavu zpěvačky Pam Rabbit.
Autor: koláž iDNES.cz
Během večera vystoupilo několik předních interpretů, jako jsou Ewa Farna a Mirai, Janek ledecký a Renne Dang, Adam Mišík nebo Sofian Medjmedj a Ben Cristovao.
Autor: Michal Růžička, MAFRA