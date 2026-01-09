Klidně napíšeme nejlepší bondovskou píseň všech dob, kasají se Oasis předem

  13:58
Přestože dosud není jasné, kdo převezme štafetu po Danielu Craigovi a stane se novým hereckým představitelem Jamese Bonda, éterem poletují spekulace o tom, kdo složí, nahraje a nazpívá novou bondovskou píseň. Což je ve filmovém univerzu agenta 007 zcela jedinečná kategorie.
Liam a Noel Gallagherové z kapely Oasis

Liam a Noel Gallagherové z kapely Oasis | foto: Simon Emmett

Noel Gallagher na festivalu Glastonbury (25. června 2022)
Dua Lipa na koncertě v pražské O2 areně (27. května 2025)
Dua Lipa na koncertě v pražské O2 areně (27. května 2025)
Dua Lipa a Callum Turner (červen 2024)
V poslední době se hovoří mimo jiné o tom, že by autory a interprety skladby pro další filmovou bondovku měla být kapela Oasis. Kytarista a skladatel Noel Gallagher se skromností sobě vlastní prohlásil, že pokud se tak stane, půjde o nejlepší bondovskou melodii všech dob.

Jako fanoušek série o Jamesi Bondovi také prohlásil, že kdyby opravdu od producentů takovou nabídku dostal, chopil by se jí se ctí a radostí. „Myslím, že skládat písně pro bondovky by měli dělat Britové, ne Američané,“ uvedl v rozhovoru pro TalkSport.com.

Spory kolem Bonda. Vlastník práv chce rozsekat agenta 007 do mnoha seriálů

Je tu ovšem jeden vážný kandidát, který souvisí s hledáním hereckého představitele agenta s povolením zabíjet. Stále častěji se hovoří o tom, že novým Jamesem Bondem bude britský herec Callum Turner, jehož přítelkyní je zpěvačka Dua Lipa. Čili není těžké si sečíst jedna a jedna. Dua Lipa by prý nabídkou nazpívání nové bondovské písničky byla nadšena a není divu – tato filmová sága je britským národním pokladem.

Dosud v úvodních titulcích bondovských dobrodružství zněly skladby od Tiny Turner, Toma Jonese, Paula McCartneyho, Shirley Basseyové, Adele, Billie Eilish či kapel Duran Duran, Garbage, A-ha a mnoha dalších.

Jediné, co je zatím jasné a potvrzené, je jméno režiséra. Dvacátou šestou bondovku natočí Denis Villeneuve, autor obou dílů Duny, filmů Blade Runner 2049, Zmizení, Příchozí nebo Sicario: Nájemný vrah.

