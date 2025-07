Pan brambora a primitiv. Jak vybraně se uráželi bratři Gallagherové z Oasis

„Mám toho našeho kluka rád. Ovšem jen toho, který není součástí hudebního byznysu a všech těch mediálních kravin. Ale Noel z kapely? To je něco jiného – tím absolutně pohrdám.“

Tak pravil v červnu 2013 frontman Oasis Liam Gallagher na adresu svého staršího bratra Noela, kytaristy a skladatele, zodpovědného za všechny velké hity skupiny. Do značné míry tím definoval komplikovaný vztah, který k sobě bratři měli a dost možná ještě mají. Nakolik se ti dva opravdu smířili a nakolik je to divadýlko pro média a pro fanoušky, je otázka, na níž znají odpověď zase jen Gallagherovi.

Dá se říci, že začátek konce spolupráce Noela a Liama pod hlavičkou Oasis se datuje k srpnu 2009. Tehdy se do krve zhádali v zákulisí festivalu Rock am Seine v Paříži a Noel později vydal prohlášení v tom smyslu, že úroveň verbálních urážek z Liamovy strany vůči Noelovi, jeho rodině, blízkým a přátelům už přesáhla únosnou mez, a Oasis de facto skončili.

Liam později tvrdil, že jej Noel mimo jiné obviňoval z toho, že příliš pije a narušuje tím chod kapely. Zpěvák se bránil, například v rozhovoru pro The Guardian v roce 2024: „Ale takhle jsme se oba chovali od prvního dne Oasis. Kalili jsme pořád, definovalo nás to. Já jsem se nezměnil, ale z něj se stal Ronan Keating nebo nějakej podobnej vyměklej s*áč, kterej mele něco o tom, že ’takový přístup si přece nemůžeme dovolit’.“

V únoru 2010 získali Oasis cenu Brit Awards za nejlepší britské album posledních třiceti let – (What’s The Story) Morning Glory? Fandové doufali, že by se při této příležitosti mohli Noel a Liam sejít a případně podniknout kroky k usmíření. Liam ale na pódium dorazil sám, poděkoval všem členům Oasis – s výjimkou Noela – a posléze hodil mikrofon a cenu do publika. Jen pro pořádek dodejme, že Noel Gallagher je výhradní autor všech skladeb na zmíněném albu. S výjimkou úvodní Hello, která obsahuje sampl z písně Hello Hello I’m Back Again zpěváka Garyho Glittera, což je v kreditech na obalu desky zohledněno.

Vzájemné „pochvaly“

Po rozpadu Oasis se Noel a Liam věnovali vlastním projektům, přičemž si vždycky našli chvilku, aby si plody své práce náležitě „pochválili“.

„Hele, ten náš kluk je taky ukecanej. Prej jsem měl rok na to, abych vymyslel název nový kapely, a vypadlo ze mě Beady Eye. On na to měl tři roky a přišel s High Flying Turds... Mimochoden, netuším, kdo ho oblíká, ale vypadá jak nějakej šašek z Westlife,“ pohovořil v srpnu 2011 pro magazín Q Liam Gallagher.

A takto bratrovu tvorbu vnímal Noel: „Je to primitivní hudba pro primitivní lidi vytvořená člověkem, který dává zmatené příkazy kupě skladatelů, kteří si myslí, že dělají totéž co Oasis. Kdybych na pětačtyřicet minut zavřel do jedné místnosti své syny – jednomu je devět, druhému jedenáct – velmi pravděpodobně by dokázali vymyslet něco lepšího než jeho nový singl,“ sdělil v srpnu 2019 v rozhovoru pro The Guardian Noel Gallagher. Mimochodem, zmíněné interview vyšlo s titulem „Měl jsem rád svou mámu, dokud neporodila Liama“.

Pokus o smír bez odpovědi

Spekulací o reunionu Oasis bylo od doby, kdy se Gallagherové rozkmotřili, dost. Někdy to už vypadalo, že se ledy konečně pohnou, ale výsledkem byly jen další urážky.

V květnu 2016 si Liam veřejně postěžoval na Noela, že ignoruje snahy o comeback a prohlásil, že „Fuck Oasis“. Nato zveřejnil sérii bratrových fotografií s komentářem, že na nich vypadá jako brambora.

V říjnu téhož roku měl premiéru dokument o Oasis, nazvaný Supersonic. Liam na ni dorazil, a když byl dotázán, kde má bratra, odvětil, že je pravděpodobně v jenom ze svých „opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu velkých domů.“ „Nejspíš jí tofu a dělá si peeling obličeje. Není to tak, muži z lidu?“, rýpnul si zpěvák.

V červenci 2018 učinil pokus o smír Liam, když přes sociální sítě vzkázal Noelovi: „Odpouštím ti. Dejme dohromady velké O a přestaňme se s*át“. Když ale Noel nereagoval, Liam si na Twitteru povzdechl: „Takže to beru jako NE“.

Přece jen se ale fanoušci Oasis dočkali. 27. srpna se na bývalém Twitteru – toho času síti X, objevila zpráva: „ Zbraně utichly. Hvězdy jsou v rovnováze. Velké čekání skončilo. Přijďte se podívat. Televize tohle vysílat nebude.“

Co toto trochu enigmatické prohlášení znamenalo už dnes víme. Oasis se vrátili na koncertní pódia a v rámci Live ‘25 Tour zahrají ve Walesu, v Anglii, ve Skotsku, Irsku, Kanadě, USA, v Mexiku, Japonsku, Jižní Koreji, Austrálii, Argentině, Chile a v Brazílii.

Kapela vystoupí v sestavě Liam Gallagher (zpěv), Noel Gallagher (kytara), Paul Bonehead Arthurs (doprovodná kytara, klávesy), Gem Archer (doprovodná kytara), Andy Bell (baskytara), Joey Waronker (bicí).