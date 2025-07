Dvanáct hvězdiček z deseti a bratrské poplácání. Reunion Oasis zatím nadchl

„Kdo viděl Oasis v devadesátých letech, ví, že jejich koncerty v té době měly značně proměnlivou úroveň. Nikdy jste si nemohli být jisti, v jaké náladě Liam Gallagher dorazí nebo jak výkon kapely ovlivní jeho momentální vztah s bratrem Noelem. V případě reunionového turné ale zjevně nebylo nic ponecháno náhodě. Nikdo, včetně Liama a Noela, pochopitelně nechce předstírat, že tu nejde v prvé řadě o vidinu značného výdělku. Nicméně aby byly honoráře zasloužené, nesmí se koncerty zvrhnout v podobný bordel, který Oasis předváděli na turné právě v devadesátkách,“ soudil v pětihvězdičkové recenzi pro The Guardian publicista Alex Petridis.

Poznamenal také, že oproti dřívějšku, kdy měl frontman Liam ve zvyku publiku nadávat, se proměnila k lepšímu i tato stránka věci. Petridis si rovněž všiml, že na pódiu mezi bratry Gallaghery stojí doprovodný kytarista Paul „Bonehead“ Arthurs, což působí jako kdyby měl tlumit případné zjitřené vášně nebo třenice. K ničemu takovému nedošlo, přesto bylo jasné, že jsou oba Gallagherovi daleci toho, aby si bratrsky padali do náručí.

„Když po závěrečné Champagne Supernova – poté, co se celý večer sotva vzali na vědomí – poplácá Liam svého bratra po zádech, bere se toto gesto na sociálních sítích jako ekvivalent smířlivého bratrského obětí,“ napsal Jazz Monroe v recenzi pro server Pitchfork.

Oasis, respektive Liam Gallagher, neztratili nic ze svého sarkastického, břitkého humoru. „Když při Wonderwall zpívají všichni společně s kapelou, Liam toho využije a do mocného chorálu prohodí: ’Chtěl bych vám toho říct tolik, ale bohužel nemluvím velšsky’,“ píše ještě Jazz Monroe ve svém hodnocení koncertu.

Až do extatických stavů dostal koncert Oasis Gavina Allena ze serveru Medium.com. Už v titulku své recenze nadšeně prohlašoval, že tohle je reunion, o kterém jste snili a dále pokračoval takřka v samých superlativech.

„Oasis byli vždycky víc než jen součet svých částí. Když se rozdělí, fungují dostatečně dobře. Ale dejte dvě hořlavé chemikálie do jedné Petriho misky a dojde k biologické reakci. Sálá z nich světlo a teplo, jsou vědeckým faktem,“ básnil Gavin Allen a pokračoval.

„Všechny skladby, od kterých jste čekali, že budou znít skvěle, byly monolitické – Supersonic, Slide Away, Live Forever, Champagne Supernova. Ale i písně, které jsem dříve nepovažoval za kdovíjak silné, stály za pozornost. Little By Little z desky Heathen Chemistry vyvolala stejné reakce jako zmíněné hity. A Roll With It, kterou jsem měl po směšné britpopové potyčce s Blur problém brát vážně, mi zněla jako když běžím z kopce a musím se vyhýbat lavině padajících kamenů.

Na světě sotva existuje kapela, která by se jim živě mohla vyrovnat. Pokud jste typ člověka, který k recenzi potřebuje hvězdičky, tak tohle bylo na šest z pěti. Nebo spíš dvanáct z deseti,“ mínil Gavin Allen.

Oasis Live ’25 Tour bude pokračovat v Anglii, ve Skotsku, Irsku, Kanadě, USA, v Mexiku, Japonsku, Jižní Koreji, Austrálii, Argentině, Chile a v Brazílii. Poslední dva koncerty kapela odehraje 22. a 23. listopadu v São Paulu.