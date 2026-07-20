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Blbost s velkým B. Špatný trip. Gallagher z Oasis se opřel do poločasové show

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  15:29
Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS. | foto: Reuters

Justin Bieber vystupuje během poločasové show ve finále MS.
The Muppets během poločasové show ve finále MS.
Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.
Ronaldinho, Madonna a Ronaldo během poločasové show ve finále MS.
19 fotografií
Ironickými poznámkami a ostrými výrazy počastovala polovina ústředního dua britské kapely Oasis poločasovou show nedělního finále fotbalového šampionátu. Zpěvák Liam Gallagher, který je dlouhodobě známý pro svůj nevybíravý styl komunikace, si nenechal ujít příležitost, aby okomentoval hudební vystoupení Madonny, Justina Biebera, Shakiry a dalších.

Kdyby se do nedělního finále fotbalového šampionátu dostala Anglie, dost možná by Liam Gallagher se svými Oasis osobně pěl přímo na stadionu v New Jersey. Jeden z největších hitů britské kapely, song Wonderwall, se totiž stal neoficiální hymnou poutě anglických fotbalistů turnajem a Liam by se podle svých vyjádření nezdráhal zazpívat svým reprezentantům osobně. Mile ho prý překvapila skutečnost, že slova písně z roku 1995 zná i Jude Bellingham narozený v roce 2003.

Vzhledem k tomu, že se Angličané účastnili pouze boje o bronzové medaile, mohl Liam jako zarytý fotbalový fanoušek sledovat finálové klání pouze z pozice diváka. K výsledku samotného zápasu zjevně neměl příliš připomínek. „Lepší tým vyhrál,“ napsal lakonicky na svůj účet na síti X, kde pravidelně sdílí své – často krypticky stručné – názory.

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Dlouze diskutovaná poločasová show mu však stála o poněkud hlubší komentář. „Je to jako špatný trip,“ napsal nejprve k vystoupení, které zahájila Madonna více než čtvrtstoletí starým hitem Music. Zpěvačka jej obklopená tanečníky zpívala na vozítku, které s prapodivnými výrazy ve tvářích dovezly na trávník někdejší brazilské hvězdy Ronaldo a Ronaldinho.

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.
Justin Bieber vystupuje během poločasové show ve finále MS.
The Muppets během poločasové show ve finále MS.
Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.
19 fotografií

Jeden ze sledujících se následně Gallaghera zeptal, zda by Oasis na stadionu předvedli větší parádu. „Nejde o nás, tedy vlastně jde, ale tohle je naprosto šílené chování, je to blbost s velkým B,“ nebral si mladší z bratrů servítky. „Ještěže mám na sobě své spirituální ponožky, jinak by mě ten poločasový program úplně vyvedl z míry,“ pokračoval Gallagher. To už Madonnu nahradila jihokorejská chlapecká sedmice BTS a následně Justin Bieber.

„Justin jede!“ poznamenal Gallagher k zpěvákově procítěnému zpěvu akusticky podaného hitu Everything Hallelujah. A když někdo na síti X nadhodil řečnickou otázku: „Kdo by si pomyslel, že Justin Bieber hrající akustickou verzi Hallelujah bude taková pecka?“, Liam stručně odpověděl: „Já.“ Zda to Gallagher známý pro neutuchající potřebu urážet celý hudební svět myslel vážně, či ironicky, už musí čtenář posoudit sám.

Na fotbal bezprecedentně dlouhou poločasovou show dohlížel mimo jiné Chris Martin z kapely Coldplay. Vedle již zmíněných vystupujících na ní nemohli chybět Shakira a Burna Boy s oficiální písní mistrovství Dai dai, dále zaujala účast Mupetů či orchestrální verze hitu Seven Nations Army.

Nelichotivými poznámkami k monstróznímu vystoupení, které si vzalo inspiraci v opulentních programech finále SuperBowlu, nešetřil ani Robert Smith z The Cure. „Aaaaaaaaaaaagh... Pro ty, kteří to ještě úplně nechápou, nejde vlastně o to, kdo je kurátorem nebo kdo vystupuje, ale jde o ty šílené nápady na poločasovou show ve finále mistrovství světa,“ uvedl. „Bohužel tu nemáme dostatek ‚a‘ ve slově argh,“ dodal ještě k informaci, že trofej osobně předají šéf FIFA Gianni Infantino s prezidentem Donaldem Trumpem.

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