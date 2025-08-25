Praha jako jedna ze zastávek evropského turné skupiny Oasis, které má navíc předskakovat skupina Kasabian. Šokující informace nadchla fanoušky, kteří o ní spekulují na různých platformách. Zůstane jen u zbožného přání? Nejspíš ano. Největší promotér zahraničních koncertů u nás totiž neví nic o tom, že by se sem Oasis příští léto chystali.
„Nevím, jak je to s celým evropským turné, ale vím, že nebude Praha,“ řekl iDNES.cz Ondřej Pojzl z agentury LiveNation, která pořádá koncerty Oasis v Anglii i jinde na světě. Nepřipadá mu proto ani pravděpodobné, že by se koncertu u nás ujal někdo jiný. „Pochybuji, že by to dělal jiný promotér,“ dodal.
Oficiálně se ke zprávám o evropském turné z managementu kapely nikdo nevyjádřil. Liam Gallagher jen na síť X napsal zvláštní slovo „Turdos“.
Oasis jsou momentálně na kanadské a americké části svého turné. V září se vrátí do Wembley, kde odehrají další dva koncerty, a pak je čeká Korea, Japonsko a Austrálie.
V lednu, když se fanoušci ptali, jestli budou vystupovat i v kontinentální Evropě, uzemnil je Liam Gallagher strohou odpovědí: „V Evropě nezahrajeme.“
Podle fanouškovských webů je ale jen otázka času, než skutečně oznámí termíny koncertů na území Evropské unie. Podle nich už se oficiálně jedná minimálně o vystoupení v Římě a Madridu. To potvrdil i radní Říma Alessandro Onorato, který pro rozhlasovou stanici Radio Sei uvedl, že se „konají jednání“ a on se snaží přivézt skupinu do hlavního města Itálie.