Zoufalé přání fanoušků, nebo fakt? Zprávy o koncertu Oasis v Praze plní internet

  17:20
Je to moc krásné na to, aby to byla pravda, říkají mnozí fanoušci o rozpisu evropského turné skupiny Oasis, na němž je uvedena i Praha. Seznam termínů a míst konání, který koluje internetem, uvádí, že by bratři Noel a Liam Gallagherovi měli vystoupit v pražských Letňanech 12. července příštího roku. K tomu ale zřejmě nedojde.

Praha jako jedna ze zastávek evropského turné skupiny Oasis, které má navíc předskakovat skupina Kasabian. Šokující informace nadchla fanoušky, kteří o ní spekulují na různých platformách. Zůstane jen u zbožného přání? Nejspíš ano. Největší promotér zahraničních koncertů u nás totiž neví nic o tom, že by se sem Oasis příští léto chystali.

„Nevím, jak je to s celým evropským turné, ale vím, že nebude Praha,“ řekl iDNES.cz Ondřej Pojzl z agentury LiveNation, která pořádá koncerty Oasis v Anglii i jinde na světě. Nepřipadá mu proto ani pravděpodobné, že by se koncertu u nás ujal někdo jiný. „Pochybuji, že by to dělal jiný promotér,“ dodal.

Oficiálně se ke zprávám o evropském turné z managementu kapely nikdo nevyjádřil. Liam Gallagher jen na síť X napsal zvláštní slovo „Turdos“.

Oasis jsou momentálně na kanadské a americké části svého turné. V září se vrátí do Wembley, kde odehrají další dva koncerty, a pak je čeká Korea, Japonsko a Austrálie.

V lednu, když se fanoušci ptali, jestli budou vystupovat i v kontinentální Evropě, uzemnil je Liam Gallagher strohou odpovědí: „V Evropě nezahrajeme.“

RECENZE: Létající moč a nadšení mileniálové. Oasis hráli v londýnském Wembley

Podle fanouškovských webů je ale jen otázka času, než skutečně oznámí termíny koncertů na území Evropské unie. Podle nich už se oficiálně jedná minimálně o vystoupení v Římě a Madridu. To potvrdil i radní Říma Alessandro Onorato, který pro rozhlasovou stanici Radio Sei uvedl, že se „konají jednání“ a on se snaží přivézt skupinu do hlavního města Itálie.

Zoufalé přání fanoušků, nebo fakt? Zprávy o koncertu Oasis v Praze plní internet

GLOSA: Vladimir 518 a 7krát3 ví, jak propojit dospívání s táhnoucím se sýrem

Naléhavý tón a přesvědčivé frázování Vladimira 518 versus nadsázka a výšky zpěváka Štěpána Hebíka známého jako 7krát3. Poprvé jsem tuto nezvyklou kombinaci zaregistroval předloni, když se oba umělci...

24. srpna 2025  12:10

Nejpřekládanějším autorem Česka je Karel Čapek, jen těsně překonal Julia Fučíka

Do největšího počtu jazyků byl z českých spisovatelů přeložený Karel Čapek, jehož knihy do roku 2019 vyšly v 58 jazycích. Na druhém místě je Julius Fučík, který byl díky Reportáži psané na oprátce v...

24. srpna 2025  10:38

