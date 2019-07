Malá hala u O2 areny otevře už v září. Zahrají si tu Kabáti i tenisté

Na co se můžou návštěvníci v nové hale těšit? Těch sálů tu bude celkem jedenadvacet, přičemž hudebníci primárně zamíří asi do dvou největších – jeden připomíná prostředím Forum Karlín a vejde se do něj až 4 900 lidí, druhý, menší, se podobá klasickým kulturákům. Předsálí ovšem svým pojetím zase divákům připomene pražské Kongresové centrum. Ostatně s kongresy se tu počítá také, i když prý koncertů tu v blízké budoucnosti bude víc, než se čekalo.

„Samozřejmě bude možnost dobře se prodávající show přesunout do O 2 areny, pokud nebude souběh s jinou akcí. A protože O 2 universum je s arenou přímo propojené, dají se zorganizovat události, které se odehrají v obou prostorech,“ říká mluvčí O 2 areny Martina Kučerová.

Jdeme tedy do hlavního sálu, „áčka“. Právě zde se už na podzim představí Kabát, Lindsey Stirlingová, Herbie Hancock, Dymytry nebo Tomáš Klus, Ewa Farna a Vojtěch Dyk na svých koncertech se symfonickými orchestry. Ale je možné tu zorganizovat třeba i tenisová utkání.

„Tribuny půjdou zatáhnout úplně, v tu chvíli k dispozici zůstanou jen dvě až tři řady, nebo částečně, což bude klasické nastavení v podstatě tak, jak ho vidíte teď. Na stání se na plochu vejde 3 100 lidí a pro koncerty bude samozřejmě možné zrealizovat i variantu k sezení,“ odhaluje Kučerová skutečně multifunkční využití prostoru.

Sedačky jsou zcela zjevně pohodlnější než v aréně vedle, to potěší hlavně návštěvníky. A pro pořadatele by zase mohla být zajímavá informace, že jednotlivé sály jsou odhlučněné tak, aby se mohly konat akce naráz všude. Návrh akustiky nových prostorů ostatně zpracovávali odborníci z firmy Aveton, která se podílela na řešení například zmíněného Fora Karlín nebo Státní opery. V případě zaplnění všech prostor bude kapacita nové haly celých deset tisíc osob.

Geneze O 2 universa je dlouhá. „Dle původních plánů bylo projektované jako tréninková hala na mistrovství světa v hokeji v roce 2004,“ vysvětluje Kučerová. Což se tehdy nestihlo. Následně prostor sloužil jako sklad, a třeba při halovém mistrovství Evropy v roce 2015 se tréninková hala vybudovala ve stávajícím objektu.

Managementy umělců tedy musely projevit velkou odvahu, protože si mnohdy nasmlouvaly koncerty do prostoru, který do té doby bylo možné vidět pouze v plánech. „Ewa Farna do toho šla úplně na blind. Někteří další promotéři a interpreti se tu byli podívat minulý týden a zatím si podobu nové haly dost pochvalují,“ říká Kučerová.

Zároveň v sousedství pokračuje i stavba hotelu. I s tím se počítá hlavně na kongresy, ale kdo ví – třeba už od roku 2021 nebudou muset fanoušci z koncertů spěchat na poslední vlak.