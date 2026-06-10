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Dirigent Petr Popelka se stane generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery

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  16:51aktualizováno  17:00
Novým generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově bude od sezony 2029/2030 český dirigent Petr Popelka. Oznámil to podle agentury DPA bavorský ministr kultury Markus Blume. Popelka se po nástupu vzdá pozice šéfdirigenta Vídeňského symfonického orchestru.
Petr Popelka je dirigentem zahajovacího koncertu Pražského jara 2026

Petr Popelka je dirigentem zahajovacího koncertu Pražského jara 2026 | foto: Michal Fanta

Dirigent Petr Popelka při zahajovacím koncertě Pražského jara 2026
Pianista Paul Lewis, dirigent Petr Popelka a členové Symfonického orchestru...
Dirigent Petr Popelka, pianista Jan Bartoš a Vídeňští symfonikové na...
Zahajovací koncert 81. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro....
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Čtyřicetiletý Popelka ve funkci vystřídá ruského dirigenta usazeného v Německu Vladimira Jurovského, který na postu působí od roku 2021. Blume Popelku označil za „ideální obsazení“. „Spojuje uměleckou excelenci s hlubokým pochopením pro to, co drží velké hudební těleso pohromadě a dělá ho úspěšným,“ řekl bavorský ministr.

Popelka se po nástupu do Mnichova vzdá své pozice šéfdirigenta Vídeňského symfonického orchestru, kde působí od roku 2024. Potvrdil však, že s vídeňským orchestrem bude dál spolupracovat a do rakouské metropole se bude často vracet jako hostující dirigent. Dodal, že s Bavorským státním orchestrem, tedy orchestrem Bavorské státní opery, pocítil okamžité spojení, které ho zasáhlo „hluboko v srdci“. Proto se rozhodl pozici přijmout. „Tento úkol mě naplňuje především velkým respektem, ale také velkým odhodláním a radostí,“ řekl Popelka podle DPA.

Popelka byl preferovaným kandidátem orchestru, řekl Blume. Byla to podle něj zřejmě „láska na první pohled“. Šéf Bavorské státní opery Serge Dorny řekl: „Petr přináší něco, co se stalo vzácným: výjimečnou hudební substanci v kombinaci s opravdovou lidskou kvalitou.“

Petr Popelka v minulosti působil mimo jiné i jako šéfdirigent a umělecký ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu a šéfdirigent Norského rozhlasového orchestru. Před zahájením dirigentské dráhy byl profesionálním hráčem na kontrabas.

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