Dirigent Petr Popelka se stane generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery

Čtyřicetiletý Popelka ve funkci vystřídá ruského dirigenta usazeného v Německu Vladimira Jurovského, který na postu působí od roku 2021. Blume Popelku označil za „ideální obsazení“. „Spojuje uměleckou excelenci s hlubokým pochopením pro to, co drží velké hudební těleso pohromadě a dělá ho úspěšným,“ řekl bavorský ministr.
Popelka se po nástupu do Mnichova vzdá své pozice šéfdirigenta Vídeňského symfonického orchestru, kde působí od roku 2024. Potvrdil však, že s vídeňským orchestrem bude dál spolupracovat a do rakouské metropole se bude často vracet jako hostující dirigent. Dodal, že s Bavorským státním orchestrem, tedy orchestrem Bavorské státní opery, pocítil okamžité spojení, které ho zasáhlo „hluboko v srdci“. Proto se rozhodl pozici přijmout. „Tento úkol mě naplňuje především velkým respektem, ale také velkým odhodláním a radostí,“ řekl Popelka podle DPA.
Popelka byl preferovaným kandidátem orchestru, řekl Blume. Byla to podle něj zřejmě „láska na první pohled“. Šéf Bavorské státní opery Serge Dorny řekl: „Petr přináší něco, co se stalo vzácným: výjimečnou hudební substanci v kombinaci s opravdovou lidskou kvalitou.“
Petr Popelka v minulosti působil mimo jiné i jako šéfdirigent a umělecký ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu a šéfdirigent Norského rozhlasového orchestru. Před zahájením dirigentské dráhy byl profesionálním hráčem na kontrabas.
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