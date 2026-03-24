Nový hlas generace Z? Kdo jsou tajemní Gufrau, kteří mají miliony streamů

Zásadním momentem se stal singl „Navždycky blázen“, který vyšel loni v říjnu. Na nahrávce se podíleli také rappeři Rohony a Viktor Kal, který je čtvrtým neoficiálním členem.
Už během prvního dne nasbírala skladba na Spotify přes sto tisíc poslechů a během jediného měsíce překonala hranici dvou milionů. Píseň se téměř tři týdny držela na první příčce českých streamovacích žebříčků a byla nominována v kategorii Skladba roku na Cenách Anděl.
Rapová trojice Gufrau a hudebník Viktor Kal mají celkem tři šance na získání ceny České hudební akademie. Kromě skladby roku jsou na Anděla nominovaní také v kategoriích Objev a Společný projekt.
Nominacím na Anděly vévodí rapová trojka Gufrau a Victor Kal. Šanci má i Cristovao či Farna
Kdo stojí za projektem Gufrau
Za projektem stojí rappeři Hugo Wiesner (H4GO), Vojtěch Pravda (Moneyossel) a producent a DJ Jakub Maťko (Kubmat). Všichni tři se znají od dětství a jejich společné zážitky se promítají i do hudby. Autentická, generačně sdílená výpověď je jedním z důvodů, proč si Gufrau rychle našli své publikum.
Pravda aktuálně studuje scenáristiku a dramaturgii na FAMU, Wiesner dokumentární tvorbu. Společně s Maťkem se zároveň podílejí na podcastu Moshpit o generaci Z, který funguje pod hlavičkou deníku Alarm. Společné EP s názvem Gufrau213 vydali také s rapperem Matem213.
Hudební experiment, který v Česku nemá obdoby. Maniak rapuje, nahrává i pomáhá
Čím se Gufrau proslavili
Loni Gufrau vyprodali koncert v pražském Paláci Akropolis a uzavřeli smlouvu s vydavatelstvím Championship Music. Ještě na Silvestra stihli vydat album „BOYBAND“, z něhož například píseň „Jak Robot“ na Spotify během tří měsíců nasbírala přes dva miliony poslechů. Na hudební části alba se kromě Gufrau a Viktora Kala podíleli Mat213, Rohony, Lajfr, SIMILIVINLIFE a Juli Koli.
Gufrau byli nominováni na cenu Vinyla a získali také tři nominace na Ceny Anděl 2025. Na koncert můžou fanoušci zajít například v dubnu v pražském klubu Roxy nebo v létě na festivalu Colours of Ostrava.