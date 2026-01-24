GLOSA: Šťastný nový rok přejí Vídeňští filharmonikové. I na nosičích

Věra Drápelová
  16:16
Novoroční koncerty Vídeňských filharmoniků jsou velkou společenskou událostí, která je televizí a rozhlasem přenášena do více než 150 zemí. Ten letošní, který dirigoval poprvé Yannick Nézet-Séguin, byl opět zaznamenán i na zvukové a obrazové nosiče.

Dirigent Yannick Nézet-Séguin a Vídeňští filharmonikové při koncertu 1. ledna 2026 ve vídeňském Musikvereinu. | foto: Facebook Vídeňských filharmoniků

Koncerty se konají ve Zlatém sále vídeňského Musikvereinu pod vedením některého z hvězdných dirigentů a pokaždé jsou pojaty jako promyšlená propagace Rakouska jakožto vyhlášené destinace pro návštěvníky z celého světa.

Záznam Novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků vychází i na fyzických nosičích.

Stalo se též tradicí, že zvukový a obrazový záznam koncertu vychází nedlouho po jeho konání. V dnešní době, kdy se i svět klasické hudby přesouvá z fyzických nosičů na různé streamovací platformy, to už sice nemá až takový efekt, ale bezesporu se stále ještě najdou fanoušci, kteří chtějí mít takový koncert uložený v knihovně, ať už na CD, LP, DVD, či blu-ray.

Label Sony Classical pro ně zaznamenal i letošní Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků, který poprvé řídil kanadský dirigent Yannick Nézet-Séguin. Ten je od roku 2017 hudebním ředitelem newyorské Metropolitní opery a s Vídeňskými filharmoniky spolupracuje už patnáct let.

Budova Musikvereinu ve Vídni, kde se konají koncerty Vídeňských filharmoniků.

Na program svého novoročního debutu poprvé zařadil kromě obvyklých kousků z dílny příslušníků dynastie Straussů i dalších vídeňských autorů lehké múzy též skladby dvou žen. Jednak Písně sirén od Josefiny Weinlichové, narozené roku 1848 na území dnešní Slovenské republiky, která založila a vedla první dámský orchestr v Evropě.

A pak Duhový valčík od Američanky Florence Price (1887–1953). Ta byla první Afroameričankou, jíž se v USA podařilo prosadit v klasické hudbě, nicméně byla pozapomenuta. V posledních letech se objevují snahy její dílo znovu uvést do povědomí.

Dirigent jako showman

Novoroční koncerty se vždy nesou v kultivované, ale uvolněné až žertovné atmosféře, a tak není divu, že si letos hudebníci též zazpívali – dá-li se to tak říct. Hlasové projevy zapojili do skladby Josepha Lannera Malapou-Galoppe a do Egyptského pochodu Johanna Strausse.

Dirigent Yannick Nézet-Séguin

Kdo už koncert zhlédl v televizi, možná ho napadlo, že se Nézet-Séguin dirigováním bavil a že si dával záležet, aby koncert jen pasivně neodmával. Jistě, každého potěší, je-li pozván řídit takovýto prestižní koncert, ale Nézet-Séguin má navíc i komunikační talent a nebrání se showmanství.

A tak když došlo na slavné, každý rok se opakující přídavky, jmenovitě na Pochod Radeckého, provázený tradičně tleskáním publika do rytmu, vydal se – patrně rovněž jako první dirigent v historii – Yannick Nézet-Séguin do uličky mezi diváky, odkud je instruoval, kdy mají tleskat a kdy ztichnout. A při novoročním pozdravu nezapomněl ani na verzi ve své rodné francouzštině.

Vstoupit do diskuse

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

Petr Janda a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,...

Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným...

Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun

Premium
Karel Gott (1968)

Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...

KVÍZ: Kuchař je umělec a psycholog. Znáte dobře seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka?

Jiří Vala a Josef Dvořák v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

V roce premiéry – 1984 – to bylo zjevení. Televizní seriál, u jehož sledování má divák moc rozhodovat o tom, kudy se děj bude ubírat. Dnes víme, že tak horké nebylo, všechny dějové linky plynuly...

GLOSA: Šťastný nový rok přejí Vídeňští filharmonikové. I na nosičích

Dirigent Yannick Nézet-Séguin a Vídeňští filharmonikové při koncertu 1. ledna...

Novoroční koncerty Vídeňských filharmoniků jsou velkou společenskou událostí, která je televizí a rozhlasem přenášena do více než 150 zemí. Ten letošní, který dirigoval poprvé Yannick Nézet-Séguin,...

24. ledna 2026  16:16

Sex, porod, pokus o znásilnění. Skandální Erotikon se vrací v necenzurované verzi

Premium
Z filmu Erotikon

Už skoro sto let nosí Erotikon nálepku skandálního filmu kvůli tehdy nevídaným nahým scénám. Nyní se němá černobílá legenda vrací na plátna kin; v restaurované podobě a s novou hudbou.

24. ledna 2026

TELEVIZIONÁŘ: Vyhrál v Milionáři, koupil zbraně a šel zabíjet. Lesní vrah

Herec Michal Balcar jako Viktor Kalivoda ve filmu Lesní vrah

Fascinace skutečnými sériovými zločiny se rozlévá napříč stanicemi. Zatímco Nova na své streamovací službě Oneplay v projektu Metoda Markovič: Straka oživuje případ takzvaného spartakiádního vraha,...

24. ledna 2026  8:42

Jack London kradl ústřice a surfoval. Z výpravy zlatokopů si přivezl jen kurděje

Premium
Jack London nehledal prvoplánová dobrodružství. Nejprve hledal životní šance....

Zavolal mě do divočiny, nešlo odolat. Před 150 lety se narodil Jack London. Novináře, spisovatele, ale také idealistu a dobrodruha připomíná Magazín Víkend DNES.

23. ledna 2026

Odyssea slibuje největší film své doby. Návštěva kina se zdá být povinností

Matt Damon ve filmu The Odyssey

Režisér Christopher Nolan se nechal slyšet, že rozhodně nikdy nebude pracovat s Netflixem a svou misi za záchranu diváckého zážitku z kin bere smrtelně vážně. Nadcházející starověkou epiku Odyssea na...

23. ledna 2026  16:15

RECENZE: Živelný a uhrančivý. Rushdie opět ukázal, proč by si zasloužil nobelovku

Premium
Salman Rushdie v New Yorku (18. dubna 2024)

O Salmanu Rushdiem se mluví už pěkných pár let jako o potenciálním laureátovi Nobelovy ceny. Samozřejmě za literaturu, i když slušela by mu jistě i nobelovka za mír. Jeho tři roky starý román Vítězné...

23. ledna 2026

Stavby s vůní dřeva. Televize uvede dokument zemědělské univerzity

Administrativní budova Brumov Bylnice (23. ledna 2026)

V neděli se na televizních obrazovkách představí dokumentární film České zemědělské univerzity v Praze s názvem Stavby s vůní dřeva. Má za cíl představit proces, při němž se dřevo dostane z českých...

23. ledna 2026

Michal Pavlíček v lednu slaví 70. narozeniny dvěma výjimečnými koncerty v O2 universu

Michal Pavlíček oslaví své sedmdesáté narozeniny hned dvěma unikátními koncerty...

Michal Pavlíček oslaví 70. narozeniny hned dvěma unikátními koncerty v pražském O2 universu 28. a 29. ledna. K legendě české hudební scény se v průběhu obou večerů připojí řada hostů. Na obou...

23. ledna 2026  12:06

RECENZE: Drsné i něžné drama s Joshem O’Connorem nabízí léčivý návod k přežití

65 %
Záběr z amerického filmu Od základu představeného v rámci sekce Hlavní soutěž...

Nejen jedna z cen loňského karlovarského festivalu zdobí americkou novinku českých kin Od základu. Zahraniční pocty sbírá také představitel hlavní role Josh O’Connor, ale hlavní kouzlo filmu dodává...

23. ledna 2026  10:44

Pan Nikdo proti Putinovi jede za Oscary. Do Ruska už dánsko-český film propašovali

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Česko má vůbec poprvé v historii svého zástupce v oscarové kategorii nejlepších dokumentů. Mezi pět nominovaných se dostal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl ve spolupráci s Dánskem....

23. ledna 2026  8:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

The Grand Stars Orchestra zahraje v únoru a březnu nejslavnější filmové melodie

The Grand Stars Orchestra uvádí velkolepé představení Hollywood Music...

The Grand Stars Orchestra vyráží v únoru a březnu po Česku s velkolepým představením Hollywood Music Experience, ve kterém ožívá hudba z nejznámějších a nejoblíbenějších hollywoodských filmů. Diváci...

23. ledna 2026  7:43

RECENZE: Poslední záběry filmu Hamnet připomínají, v čem je síla umění

75 % Premium
Z filmu Hamnet

Do oscarové bitvy určitě promluví, a nejen proto, že Hamnet, který vstupuje do českých kin, už má na kontě vítězství v dramatické kategorii Zlatých glóbů. Kdyby pro nic jiného, tak pro závěrečnou...

22. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.