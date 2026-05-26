Milostný dopis fanouškům. Nothing But Thieves chystají svůj největší koncert u nás

Jejich desky v sobě mají elektrizující energii, jejich koncerty jsou naprosto strhující. Teď se indie rockoví Nothing But Thieves vrací, aby zkušenosti nabyté za čtrnáct let na scéně překlopili v euforický zážitek, na jaký se nezapomíná. „Je to tak trochu milostný dopis všem, kdo vstoupili do našeho světa,“ říkají.
Když v roce 2015 vstoupili Nothing But Thieves do Angelic Studios, aby tam nahráli eponymní debutovou desku, mysleli si, že to je poprvé i naposled. Deset let a několik alb poté se kapela vrátila na místo činu, ospalou nostalgii ale od tohoto kroku nečekejme. Naopak – singl Evolution je svěží rockový song, který únavou rozhodně netrpí. A to samé se dá očekávat o kompletní novinky.
Vstupenky na dosud největší koncert Nothing But Thieves budou v prodeji v obvyklých předprodejích a na stránkách fource.cz od 5. června.