RECENZE: Norah Jones experimentuje, ale na desku je to trochu málo

Na jednu stranu by se to mohlo zdát jako hanebně málo, ale ruku na srdce, kdo má dnes čas poslouchat hodinové kompozice. Především je však poměrně subtilní obsah nahrávky odrazem skutečnosti, že za jejím vznikem stojí vlastně experiment.



Všechny skladby zde obsažené už vyšly jednotlivě v minulém roce a jsou výsledkem spolupráce s producenty Jeffem Tweedym a Thomasem Bartlettem.

„Cítila jsem inspiraci ke zkoušení a nahrávání různých věcí. Byla to rychlá a zábavná práce bez zbytečného tlaku,“ vysvětluje zpěvačka. Nad žádnou ze skladeb prý ve studiu nestrávila více než tři dny. Jedna z nich se dokonce příznačně jmenuje A Song with No Name.

Výsledkem je tedy skutečně eklektická nahrávka, kde základem je písničkářce blízký jazz, ale celek se stáčí kamsi k elektronikou prodchnuté psychedelii.

„Nový začátek“ Norah Jones je sympatický tím, že nemá vlastně žádné velké ambice. Přijít s pár hudebními úryvky v mobilním telefonu a během pár dnů je rozpracovat do hotových nahrávek a vydat představuje skvělý protipól k přeprodukovaným skladbám, jež dnes vládnou rádiovému éteru. Jenže na ucelené album se to zdá málo.

Begin Again Autor: Norah Jones Hodnocení­: 60 %

Přitom některé jednotlivé písně rozhodně nejsou špatné. Titulní skladba s výrazným rytmem a působivým klavírem by určitě mohla být takovým tím mostem mezi rozjetými a vyklidněnými tracky na běžné nahrávce. Pro Norah Jones velmi netypická je píseň pojmenovaná pouze citoslovci Uh Oh. V podstatě čistou elektroniku tu doprovází až soulově procítěný zpěv. Dohromady je to asi nejzajímavější položka celého alba.

Experimentální poloha úspěšné zpěvačky a klavíristky tedy má své kouzlo. Ale těch sedm rozmanitých kousků je dohromady příliš neuchopitelných a slušelo by se je uvést třeba jako bonusový materiál na příští řadové desce. Nebo je coby tvůrčí hledání ponechat prostě stranou.