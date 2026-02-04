Koncert nesouhlasu. Čvančarová či Bilina budou hlučet před ruskou ambasádou

Festival United Islands se společně s českými i zahraničními partnery připojí k připomínce čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. V úterý 24. února v 17 hodin zvou veřejnost do ulice Ukrajinských hrdinů na devadesátiminutový koncert Noise for Ukraine, který se stane hudebním vyjádřením odporu vůči pokračující ruské agresi a symbolem solidarity s Ukrajinou.
Mezi umělci, kteří odehrají svůj speciální koncert, budou kapela Zrní, herec a zpěvák Šimon Bilina, zpěvačka a herečka Jitka Čvančarová, básník a raper Cermaque, písničkářka Kvietah a další. Hudba se tak stane jazykem nesouhlasu, podpory a připomínkou toho, že válka na Ukrajině není vzdálený konflikt, ale událost, která se dotýká celé Evropy.

„I letos se sejdeme před ruským velvyslanectvím, protože mlčet znamená souhlasit. Noise for Ukraine je jasným signálem, že s ruskou agresí dlouhodobě nesouhlasíme a že Ukrajina v tom není sama,“ říká Jura Pátek, jeden ze svolavatelů manifestu.

Vojáci pouštějí naše písničky, aby Rusáky demoralizovali, líčí ukrajinští rapeři

„Hudební akcí chceme dát hlasitě najevo hold všem ukrajinským hrdinům, kteří už čtyři dlouhé roky brání nejen svou zemi, ale i hodnoty, na kterých stojí svobodná Evropa,“ doplňuje výkonný ředitel festivalu United Islands Martin Štěrba.

Koncert Noise for Ukraine je součástí širší vlny občanských a kulturních aktivit, které se v pondělí 24. února uskuteční po celý den. Festival United Islands se touto iniciativou už potřetí připojí k mezinárodnímu hlasu solidarity s Ukrajinou. Speciální akci festival United Islands svolává ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemska, Lotyšska, Finska, Lucemburska, Kanady, Irska, Dánska, Belgie, Švédska, Norska a mnohých dalších.

Koncert nesouhlasu. Čvančarová či Bilina budou hlučet před ruskou ambasádou

