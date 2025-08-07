RECENZE: Lepší než sestra Miley. Noah Cyrus natočila sevřenou a působivou desku

Noah Cyrus (23. 1. 2024) | foto: Sebastien Fremont / StarfaceProfimedia.cz

Jindřich Göth
  14:00
Zpěvačka a herečka Noah Cyrus, mladší sestra Miley a dcera countryového zpěváka Billyho Ray Cyruse, vydala tři roky po debutu The Hardest Part druhé album I Want My Loved Ones To Go With Me. Niterné, emotivní a plaše introvertní.

Deska Noah Cyrus je do značné míry antitezí alba Something Beautiful, které v květnu roku 2025 vydala Miley Cyrus. Zatímco ale hudebním filmem doplněný ambiciózního pokus o koncepční celek narážel na Mileyiny tvůrčí limity, počin její sestry je paradoxně mnohem soudržnější, kompaktnější a vyrovnanější. Zvukový i hudební koncept z něj vyvstává přirozeně a sám od sebe, aniž nám ho někdo trošku násilně vnucuje ještě před poslechem.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

7. srpna 2025  15:30

