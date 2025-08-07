RECENZE: Lepší než sestra Miley. Noah Cyrus natočila sevřenou a působivou desku

Deska Noah Cyrus je do značné míry antitezí alba Something Beautiful, které v květnu roku 2025 vydala Miley Cyrus. Zatímco ale hudebním filmem doplněný ambiciózního pokus o koncepční celek narážel na Mileyiny tvůrčí limity, počin její sestry je paradoxně mnohem soudržnější, kompaktnější a vyrovnanější. Zvukový i hudební koncept z něj vyvstává přirozeně a sám od sebe, aniž nám ho někdo trošku násilně vnucuje ještě před poslechem.
RECENZE: Lepší než sestra Miley. Noah Cyrus natočila sevřenou a působivou deskuPremium
Noah Cyrus (23. 1. 2024) | foto: Sebastien Fremont / Starface, Profimedia.cz
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 60 %, Most! 70 %, Trpaslík 65 %, Dobré ráno, Brno! 65 %, Rychle a zběsile 7 60 %, Svět podle Muchy 65 %, Chudáčci 70 %, Mumie se vrací 60 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Indiana Jones a Království křišťálové lebky 80 %, Definice lásky 55 %, Renfield 30 %, Zrození Planety opic 70 %
Letní festivaly: Hrady CZ, Prázdniny v Telči, Brutal Assault, Keltská noc, Chodrockfest
„Dobrou noc, Ozzy.“ Desetitisíce lidí se v Birminghamu loučily s hudební legendou
V Birminghamu, rodném městě Ozzyho Osbourna, se konalo poslední rozloučení s touto legendou heavy metalu. Centrem britského města prošel smuteční průvod s rakví, portál iDNES.cz nabídl živý přenos....
Naše cesty nejsou slučitelné, dala kapela J.A.R. sbohem kandidujícímu Klempířovi
Kapela J.A.R. se zbavila jednoho ze svých frontmanů Oto Klempíře nedlouho poté, co oznámil kandidaturu v říjnových sněmovních volbách za Motoristy v Plzeňském kraji. Naše životní cesty nejsou...
Chceme novou volbu filmu vyslaného za Oscary, vyzývají Mádl či Marhoul
Režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul, Ondřej Trojan či Petr Václav žádají, aby prezídium České filmové a televizní akademie zrušilo první kolo výběru díla vyslaného za Oscarem a vypsalo novou volbu...
Konec s Tiffany Richbitch. Nechtěl jsem nikomu ublížit, vzkázal Brzobohatý
Po pořadu Chi Chi na gauči, kde nedávno hudebník Ondřej Brzobohatý mluvil nejen o převlékání se za Tiffany Richbitch, se na něj snesla vlna kritiky. Přestože veřejně coby drag queen vystoupil jen...
OBRAZEM: Metallica, Mandrage či Lucie. Jak další kapely řešily odchody svých členů
Dosud nerozbitná stálice české hudební scény J.A.R., tedy zakládající trojice Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř je pro tuto chvíli minulostí. Posledně jmenovaný, osobitý raper i textař, se...
TRENDY V KLIPECH: Jan Bendig udělal mix slaďáků a přizval k němu Bohdalovou
Jan Bendig trenduje na Youtube s téměř devítiminutovým klipem, který natočil k mixu romských ploužáků. Do písně zapojil i herečku Jiřinu Bohdalovou a teď s ní vstupuje i do Óčko Chart. O hlasy diváků...
RECENZE: Lepší než sestra Miley. Noah Cyrus natočila sevřenou a působivou desku
Zpěvačka a herečka Noah Cyrus, mladší sestra Miley a dcera countryového zpěváka Billyho Ray Cyruse, vydala tři roky po debutu The Hardest Part druhé album I Want My Loved Ones To Go With Me. Niterné,...
Jak šel čas s Wednesday. Jenna Ortega není první, která je vám nejsympatičtější?
V nové druhé řadě populárního fantasy seriálu Wednesday na Netflixu znovu září herečka Jenna Ortega. Postavu nekompromisní a emociálně rezervované dívky s copánky přitom v minulosti ztvárnily i jiné...
Bez zkoušky a bez scénáře. Přátelé a veřejnost se rozloučí s Jiřím Krampolem
V pátek 8. srpna od 13:00 se bude ve strašnickém krematoriu v Praze konat poslední rozloučení s Jiřím Krampolem pro přátele a veřejnost. Osobitý herec, komik a dabér zemřel v sobotu 26. července po...
Ozzy forever. Prostějovský malíř zvěčnil slavného zpěváka na zdi vedle Beatles
Když zemřela britská metalová legenda Ozzy Osbourne, dostal prostějovský malíř Michal Dvořák nápad zvěčnit jeho podobu také ve svém městě. Zpěvákovy portréty vytvořil na zdi v ulici Krokova. Nejde...
RECENZE: Místo životopisu přináší Duchoň trefnou normalizační estrádu
Na karlovarském festivalu roztleskal i diváky, kteří titulní jméno slyšeli poprvé. Nejspíše proto, že slovenský Duchoň, jenž teď vstupuje do českých kin, chválabohu není tradičním životopisem, nýbrž...
Zemřel průkopník latinskoamerické hudební scény Palmieri. Vystoupil i v Česku
Ve věku 88 let zemřel americký jazzový klavírista a skladatel Eddie Palmieri. Všeobecně byl uznáván jako průkopník latinskoamerické hudební scény. Získal mimo jiné deset cen Grammy.
Chceme novou volbu filmu vyslaného za Oscary, vyzývají Mádl či Marhoul
Režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul, Ondřej Trojan či Petr Václav žádají, aby prezídium České filmové a televizní akademie zrušilo první kolo výběru díla vyslaného za Oscarem a vypsalo novou volbu...
Kráčet ulicí už spolu nebudeme. Miroslav Etzler o bratrovi, útěcích, pití i stáří duše
Studium herectví si Miroslav Etzler vybral tak přirozeně, jako se v sedmnácti v noci potichu vytratil z domova, aby se už nikdy nevrátil. Mnohokrát si coby dospělý muž svůj odchod vyčítal. Odpustit...
LUCIE BÍLÁ, Hvězdný víkend v Lednici
Odborný pracovník – hodnotitel/ka v Oddělení přípravy komplexních podkladů a analýz
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Jihomoravský kraj
PRVNÍ DOJMY: Wednesday je zpět s celou rodinou. Druhá řada je ambicióznější a děsivější
Se zlověstným skřípotem se znovu otevírá brána akademie Nevermore, aby přivítala nejen Wednesday Addamsovou, ale také jejího bratra Pugsleyho a rodiče Gomeze a Morticii. Druhá řada seriálu Wednesday,...
Blbá pověst se s člověkem táhne. Dokument o Nohavicovi láká novou ukázkou
Jaromír Nohavica složil svůj první protestsong už v patnácti, samozřejmě o Ostravě. Právě silný vztah k městu, které ho formovalo, je hlavním motivem nově zveřejněného videa z chystaného dokumentu...