Rádio Impuls vysílá koncerty naživo. Ve čtvrtek zahrají No Name akusticky

13:39 , aktualizováno 13:39

Na zákaz koncertů v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru reaguje také rádio Impuls, které připravilo do vysílání sérii záznamů Živááááky. Ve čtvrtek 19. března nabídne od dvaceti hodin koncert slovenských No Name.