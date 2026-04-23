RECENZE: Rozbij a sestav. Projekt Nine Inch Noize spojuje chlad, tíseň a znepokojení
Kromě nových verzí zásadních skladeb jako Closer nebo Heresy z alba The Downward Spiral, kterou v roce 1994 vizionář Trent Reznor pod hlavičkou Nine Inch Nails ustanovil nové pořádky, obsahuje deska Nine Inch Noize jednu připomínku Reznorova dalšího projektu How To Destroy Angels, předělávku skladby Memorabilia z repertoáru syntipopové kapely Soft Cell a také připomínku soundtracku filmu Tron: Ares, který Trent Reznor a Atticus Ross natočili pod hlavičkou Nine Inch Nails.
Co se týče Alexandera „Boys Noize“ Ridhy, s ním dvojice Reznor & Ross spolupracuje od roku 2024, kdy jej oslovila, aby její hudbu k filmu Rivalové převedl do podoby dýdžejského setu. Podobně se Boys Noize chopil zmíněného soundtracku k Tron: Ares a výsledkem byla nahrávka Tron Ares: Divergence. Boys Noize také vystupoval jako předskokan na turné Nine Inch Nails Peel It Back Tour, které trvalo od června 2025 do března letošního roku.
Nine Inch Noize
Materiál na desku Nine Inch Noize podle slov Trenta Reznora vznikal „všude možně“. Na koncertech, ve studiích, v hotelových pokojích a také v letadlech. Není to ovšem ani klasická koncertní deska, ani remixové album, je to v kontextu diskografie Nine Inch Nails zcela nový tvar, v němž se industriální chlad tíseň a pnutí zcela přirozeně snoubí s energickými tanečními beaty a betonovou zvukovou neprostupností.
RECENZE: Nine Inch Nails neztratili nic ze svého agresivního půvabu
Klasické songy Nine Inch Nails dostaly novou podobu a nové souvislosti. Na první poslech by se mohlo zdát, že třeba Heresy lehce pozbyla agresivity a údernosti, ale ve skutečnosti je v této „tanečnější“ verzi o kus znepokojivější a bodavější. Z původně škrábavé, industriálně rozvrzané Parasite z šestipísňového EP How To Destroy Angels je pulsující techno track, řítící se po neosvětlené silnici dystopického velkoměsta. Podobně je na tom v originále už tak dusavá Copy of A z alba Hesitation Marks, která nabrala ještě šílenější obrátky.
Trent Reznor vždy svou hudbu koncipoval tak, že přímo vybízela k mnoha způsobům interpretace i reinterpretace. Byla a je působivá jak v celku, tak i v jednotlivostech a nelpěla dogmaticky na tom, že musí být prezentovaná tak, jak byla zaznamenána na deskách. Vezměte song, rozbijte jej na kousky a pak ho sestavě v novém tvaru.
Důkazem prospěšnosti tohoto přístupu je album Nine Inch Noize. Můžeme sice želet, že podle všeho bude tato deska pouze jednorázovým počinem a žádné další aktivity podle hlavičkou Nine Inch Noize v této chvíli podle Trenta Reznora nejsou na pořadu dne. Útěchou ale budiž, že se Reznor nadále hodlá soustředit na tvorbu hudby pro Nine Inch Nails.
RECENZE: Rozbij a sestav. Projekt Nine Inch Noize spojuje chlad, tíseň a znepokojení
Je to nové album Nine Inch Nails a není to nové album Nine Inch Nails. Pod hlavičkou Nine Inch Noize se skrývá spolupráce Trenta Reznora, Atticuse Rosse a Mariqueen Maandig Reznor, čili aktuální...
