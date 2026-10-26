Co před koncertem prožíváte?
Obrovskou koncentraci, opakovaní textů, tréninky a každodenní cvičení. Změnila jsem i stravu a chodím pravidelně ke kamarádce na fyzioterapii, která mě dává dohromady. A vzhledem k tomu, že se koncert odehraje ve Smetanově síni, ve které můj muž nespočetněkrát dirigoval, je to i jistý závazek. Budu se bát, a ještě víc těšit. K prodeji zbývá už jen posledních pár lístků a to je krásný pocit.
Kdybyste se zeptali mojí maminky, určitě by vám neřekla, že jsem se chovala jako holčička. Myslím, že i moji spolužáci se mě báli...