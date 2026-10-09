Rock pro velké arény. Nickelback vydají nové album a přijedou do Prahy

Po úspěchu alba Get Rollin’ z roku 2022 a světovém turné přivezou Nickelback svou koncertní show fanouškům do Severní Americe, Velké Británie, Evropy a Austrálie. Jako support a speciální host se k nim připojí britská kapela Don Broco.
Oznámení přichází v době, kdy Nickelback postupně odhalují emocionální i zvukovou šíři alba Everything under the Sun. Energický singl Rattle the Cage (feat. John 5) je aktuálně na prvním místě amerického žebříčku Active Rock Radio a představuje další prvenství pro kapelu, jejíž tvorba určuje podobu rockových rádií už více než dvě desetiletí. Skladba Everything under the Sun uvedla dravými kytarami, hutnými riffy a energií stvořenou pro velké arény, zatímco následující singly Leave Me Behind a Make Me Love You ukázaly zranitelnější a emocionálně širší stránku chystané desky.
S téměř 65 miliony prodaných alb po celém světě, miliardami streamů na digitálních platformách a více než 50 miliony posluchačů měsíčně zůstávají Nickelback jednou z nejstreamovanějších a komerčně nejúspěšnějších rockových kapel světa. Jejich hudba oslovuje několik generací fanoušků a koncertní vystoupení upevnila jejich pověst kapely stvořené pro velké arény.
Vstupenky v ceně od 1 600 budou v prodeji od 16. října od 10:00 hodin.