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Rock pro velké arény. Nickelback vydají nové album a přijedou do Prahy

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  15:01
Kapela Nickelback

Kapela Nickelback | foto: Live Nation

Koncert skupiny Nickelback (Praha, 02 arena, 6. června 2024).
Koncert skupiny Nickelback (Praha, 02 arena, 6. června 2024).
Koncert skupiny Nickelback (Praha, 02 arena, 6. června 2024).
Nickelback (O2 arena, Praha, 18. září 2016)
8 fotografií
Kanadské rocková kapela Nickelback vystoupí 26. června příštího roku v pražské O2 areně. Stane se tak v rámci turné Everything under the Sun Tour, které doprovází vydání jedenáctého studiového alba Everything under the Sun. Vyjde 30. října

Po úspěchu alba Get Rollin’ z roku 2022 a světovém turné přivezou Nickelback svou koncertní show fanouškům do Severní Americe, Velké Británie, Evropy a Austrálie. Jako support a speciální host se k nim připojí britská kapela Don Broco.

Oznámení přichází v době, kdy Nickelback postupně odhalují emocionální i zvukovou šíři alba Everything under the Sun. Energický singl Rattle the Cage (feat. John 5) je aktuálně na prvním místě amerického žebříčku Active Rock Radio a představuje další prvenství pro kapelu, jejíž tvorba určuje podobu rockových rádií už více než dvě desetiletí. Skladba Everything under the Sun uvedla dravými kytarami, hutnými riffy a energií stvořenou pro velké arény, zatímco následující singly Leave Me Behind a Make Me Love You ukázaly zranitelnější a emocionálně širší stránku chystané desky.

S téměř 65 miliony prodaných alb po celém světě, miliardami streamů na digitálních platformách a více než 50 miliony posluchačů měsíčně zůstávají Nickelback jednou z nejstreamovanějších a komerčně nejúspěšnějších rockových kapel světa. Jejich hudba oslovuje několik generací fanoušků a koncertní vystoupení upevnila jejich pověst kapely stvořené pro velké arény.

Vstupenky v ceně od 1 600 budou v prodeji od 16. října od 10:00 hodin.

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