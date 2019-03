Nick Mason se rozhodl vzpomínat. I do Prahy doveze rané písně Pink Floyd

Novou rockovou formaci dal Mason dohromady loni spolu s kytaristou Lee Harrisem. Zpěvu se ujme baskytarista Guy Pratt, jenž pracoval jak s Pink Floyd, tak sólově s Masonem i Davidem Gilmourem. Mnozí možná novou sestavu odsoudí coby revival, ale fanoušci Pink Floyd budou nadšení. Nick Mason’s Saucerful of Secrets mají totiž na repertoáru písně z raného období kapely, tedy z let 1967 až 1973.

Mason o vzniku projektu říká, že si chtěli připomenout období a atmosféru doprovázející první alba a koncerty legendární kapely. Je to vlastně výlet do období před deskou The Dark Side of the Moon. Hudebníky doplňuje ještě kytarista Gary Kemp ze skupiny Spandau Ballet a klávesista Dom Beken.

Debutové vystoupení se uskutečnilo v květnu 2018 v londýnském klubu Dingwalls, britský deník The Telegraph psal o „vzrušujícím návratu k podivnosti šedesátkových Pink Floyd“.

Původní idea byla odehrát pár koncertů, ale vystoupení měla tak velkou odezvu, že se Mason a spol. rozhodli vyrazit loni rovnou na evropské turné, na které navážou letos v březnu a dubnu ve Spojených státech a v Kanadě, poté se opět přesunou do Evropy. Celkem je naplánováno téměř osmdesát koncertů, během nichž zazní i písně z alb The Piper At The Gates of Dawn nebo A Saucerful Of Secrets.

Nyní pětasedmdesátiletý Mason je jediný z Pink Floyd, který hrál na všech nahrávkách i koncertech kapely od jejího založení a je spoluautorem několika jejích populárních písní, jako jsou Echoes nebo Time. Před několika lety podpořil Rogera Waterse v bojkotu Izraele. Letos v lednu dostal Řád britského impéria za služby v oblasti hudby.

„Jsme rádi, že se nám podařilo najít a domluvit termín a že se tak Praha stane součástí turné. Velký sál Lucerny jsme vybrali zcela záměrně, protože se atmosférou hodí k tomuto typu koncertu, což potvrdil i management kapely,“ říká za pořádající agenturu 10:15 Entertainment Milena Palečková.

Vstupenky na koncert, který se uskuteční v Lucerně k stání, jsou v prodeji za 1200 korun.