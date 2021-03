RECENZE: Novinka Nicka Cavea je emocionální masakr

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Nick Cave

Po dvojalbu Ghosteen, které vyšlo v říjnu 2019, a loňské nahrávce živého koncertu bez publika Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace je tu novinka Carnage. Cave ji nahrál s Warrenem Ellisem, členem své doprovodné kapely The Bad Seeds, který přebral úlohu po Blixovi Bargeldovi a Mickovi Harveyem, v minulosti nejbližších Caveových spolupracovníků.

Jde o vůbec první ryze písničkovou desku vydanou pod hlavičkou Nick Cave & Warren Ellis, předtím společně pracovali výhradně na filmové hudbě třeba pro snímky The Proposition, Wind River nebo Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem.

Cave a Ellis na sebe bezvadně slyší a reagují, což je na Carnage patrné od prvních okamžiků. Hand Of God mistrně uvede do děje: něžný, poklidný úvod s textem o hledání Boha – „někteří lidé se nesnaží najít nic jiného než království nebeské“ – po několika vteřinách protne horečně tepající beat. Cavea v refrénech doplňuje skandující sbor.

Je to naléhavé, mimořádně působivé, spontánní. Jako kdyby píseň vznikala právě v tuto chvíli a Cave se rozmýšlel, jak ji nazpívá – protahuje hlásky, mručí, pohrává si s textem, přemýšlí, kdy a na co bude klást důraz.

Carnage Nick Cave & Warren Ellis Hodnocení­: 90 %

Bezprostředně zní i následující Old Times, opět postavená na hypnotickém hudebním základu, s nímž Cave vede emotivní dialog.

Carnage je plná zvratů – horečnou Old Times střídá baladická titulní skladba, v níž Caveovi opět odpovídá sborový zpěv a smyčce. Ukázkovou práci s gradací Cave a Ellis předvádějí i ve skladbě White Elephant, v níž zúročují své zkušenosti z psaní hudby pro film. Zní jako doprovod k osudové filmové scéně, a když už jsou nervy napjaté až k prasknutí, přijde jako záblesk a vysvobození shůry očistné gospelové finále. Nelze si prostě při poslechu hlasitě a úlevně neoddechnout.

O nádherné Albuquerque už pak lze konstatovat totéž co o celé desce – je to mimořádné dílo. Nick Cave je úkaz nad jiné. Stojí mimo veškeré trendy a na otázku, jak ani po mnoha letech a vydaných deskách nepůsobí nepatřičně a stále dokáže přijít s výjimečnou nahrávkou, existuje odpověď. Prostřednictvím svých písní vypráví příběhy, které se tak či onak dotýkají životů každého z nás. Taková hudba nemůže zestárnout ani zevšednět nikdy.