RECENZE: Nick Cave na Wild God pokračuje na cestě z temnoty ke světlu

Při poslechu Wild God se vrací vzpomínka na Caveův koncert před dvěma lety na Metronome Prague. Byl to silný emocionální zážitek, svár chmur, beznaděje a touhy po očištění. To vše je v deseti skladbách na Wild God zachyceno, přičemž klíčem k jejich odemčení jsou slova ze skladby Joy: „Smutku jsme si všichni užili až dost, teď nastal čas se radovat“.

Hudebně ve této skladbě naplno propuká, co deska to do té doby naznačovala. Vidět je to hlavně na explozivním zlomu zhruba ve třetí minutě titulní Wild God, u něhož se při prvním poslechu radostným překvapením zatají dech. Joy je pak zhudebněná prosba o slitování, o odpuštění. Cáry temnot z minulosti ještě lehce povlávají, ale sluneční paprsky jim s každou další vteřinou berou sílu. Atmosféra je plná hmatatelného a radostného rozechvění a Nick Cave naplno prožívá každou řádku textu. Jeho hlas se vznáší kdesi nad hudbou i nad obzorem.

Následující Final Rescue Attempt zjitřené vášně poněkud uklidní. Může se jevit jako méně výrazná položka, ale to jen na první dojem. Postupně rozkvete a vyjeví všechny své půvaby. Třeba důmyslně minimalistickou klavírní linku, zauzlený melodický motiv nebo rafinovaně proplouvající basovou kytaru. A naléhavě frázovaný Caveův zpěv. Nádherná skladba – a to je ještě před námi druhý vrchol alba.

Conversion začíná poklidně, nenápadně. Ve vzduchu je ale patrné ohromné napětí. Kapela The Bad Seeds soustředěně podbarvuje scénu a Nick Cave spíš vypráví než zpívá. V druhé minutě s třicáté vteřině nastoupí bicí a doprovodný sborový zpěv, píseň dostává ostřejší obrysy a postupně se z ní stává horečně rytmizovaná rituální mantra. Skandující sbor, naříkající Cave a až nábožné vytržení, extáze. Cítíme dotek absolutna, něčeho, co nás dalece přesahuje. Nick Cave a The Bad Seeds jako kdyby byli při skládání a nahrávání napojeni na hlas shůry.

Wild God 95 % Nick Cave & The Bad Seeds

„Dobrá zpráva je, že letos natočím s The Bad Seeds novou desku,“ nechal se slyšet Nick Cave na začátku roku 2023 a dodal: „Špatná zpráva je, že tu zatracenou věc musím napsat.“ Nu a pak si milý pan Cave sedl k piánu a dokázal, že „napsat tu zatracenou věc“ v jeho případě znamená – kromě všeho výše vyřčeného, že dodá zdánlivě úplně obyčejnou píseň Long Dark Night.

Může se jevit jako sumář všech již v minulosti použitých postupů značky Nick Cave & The Bad Seeds, ale stejně se při poslechu přistihnete, že od ní nemůžete odtrhnout uši. A ve chvíli, kdy máte pocit, že už vás na Wild God nic nezaskočí, vytasí se Cave s vzpomínkou na milou Anitu Lane O Wow O Wow (How Wonderful She Is), v níž v závěru slyšíme její hlas, a jsme v tom opět až po uši.

Síla Caveovy hudby vyvěrá z jeho palčivé niterné potřeby ji tvořit. Emoce v ní obsažené jsou univerzální, nadčasové a netýká se jich žádná momentální trendová horečka. Zde se dotýkáme čehosi opravdového, upřímného a ryzího. Zaplaťpánbůh, že i v roce 2024 vycházejí takové desky jako Wild God.