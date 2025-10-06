První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště

Festival Metronome Prague spojil síly s promotérem Live Nation Czech Republic. Jubilejní desátý ročník se bude konat mezi 19. a 21. červnem 2026 na letišti v Letňanech; prvním oznámeným headlinerem je Nick Cave & The Bad Seeds.
Nick Cave na festivalu Metronome Prague, 23. června 2022

Nick Cave na festivalu Metronome Prague, 23. června 2022 | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Zpěvák, skladatel, básník, scenárista a spisovatel Nick Cave na Metronome zamíří v rámci evropské tour. Online prodej vstupenek za zvýhodněnou cenu bude otevřen na stránkách akce.

„Nick se nás po svém prvním vystoupení před několika lety na Metronomu zeptal: ,Kde jste vzali tak skvělé publikum?´ Pozvali jsme ho proto k oslavám desátého výročí a máme radost, že pozvání přijal. Praha bude jednou z mála zastávek v blízkém okolí, takže se těšíme nejen na tuzemské, ale i zahraniční příznivce skvělé muziky. Nick připravuje úžasnou, více než dvouhodinovou show. Další velká jména budou brzy následovat,“ slibuje David Gaydečka, spoluzakladatel Metronome Prague.

RECENZE: První výkop Metronomu provedl Nick Cave, síť se chvěje ještě teď

Partnerství Metronome Prague a Live Nation Czech Republic přináší silné zázemí a know-how, ale především nový rozměr festivalového konceptu, který spojuje hudbu s kulturou, uměním, diskusemi, gastronomií i společenskými tématy. V roce 2026 se tento koncept rozvine ve větším měřítku s třemi hlavními stagemi, širším žánrovým rozpětím, food festivalem a doprovodným programem, který má ambici inspirovat a spojovat publikum napříč generacemi. Nové prostředí Letiště Letňany zajistí nejen dostatek prostoru, ale i pohodlí a snadnou dostupnost pro všechny návštěvníky.

„Deset let tvoříme akci, která přenáší diváky za hranice klasického hudebního festivalu. Top hudební zážitky, další umělecké formy a komfortní služby, vše spojené s návštěvou jedné z nejkrásnějších evropských metropolí definují Metronome. Ze spojení s Live Nation máme radost. Otevírá nové možnosti a posouvá naši vizi na světovou úroveň,“ říká David Gaydečka. Dosud se festival konal v areálu pražského Výstaviště.

Podle Cavea už Redhoti nejsou srágora. Za urážku se omluvil a chystá spolupráci

„Metronome je událost pro ty, kdo chtějí víc než jen vidět koncert. Nabízíme prostor, kde hudba otevírá cestu k novým zkušenostem. Díky partnerství s Live Nation teď vytvoříme zážitek, který bude definovat červnový začátek léta nejen v Praze, ale v celé střední Evropě,“ dodává spolupořadatel Martin Voňka.

