Nick Cave je jako dirigent, řídí kapelu i publikum, líčí jeho kytarista

George Vjestica je rodák ze Stoke-On-Trent a díky tomu, že se jeho rodiče poznali v Manchesteru, má silný vztah k tamní hudební scéně. „Strašně rád jsem chodil do klubu Hacienda, bylo to jedinečné místo. Doslova britská kulturní revoluce,“ vzpomínal při rozhovoru vstřícně naladěný muzikant.

Jak jste se stal členem The Bad Seeds?

S Nickem Cavem a Warrenem Ellisem jsem v roce 2005 pracoval na soundtracku k filmu The Proposition, k němuž Nick psal i scénář. O šest let později mi Nick s Warrenem nabídli, jestli bych s nimi nenatáčel další soundtrack k filmu Země bez zákona. Byla to skvělá zkušenost a cítil jsem, že mezi námi došlo k určitému hudebnímu, ale i lidskému napojení. Nejspíš měli podobný dojem i oni, protože mě pak Nick o rok později požádal, jestli bych se nezúčastnil nahrávání alba Push The Sky Away, které točil s The Bad Seeds. Pak kapela jela na turné po Americe a následně mi Nick zavolal, jestli bych se nechtěl připojit na evropské festivaly. To bylo v roce 2013. No a pak už následovala nabídka, abych se k The Bad Seeds přidal nastálo.