Podle Cavea už Redhoti nejsou srágora. Za urážku se omluvil a chystá spolupráci

Nick Cave rovněž tvrdí, že svá jedovatá slova vlastně ani nemyslel příliš vážně. „Nebyl v tom zlý úmysl, prostě jsem chtěl naštvat co nejvíc lidí. V té době jsem se cítil nejlépe v roli provokatéra. Asi je to australskou náturou, těžko říct, ale tahle štiplavá poznámka se se mnou od té doby táhne a čas od času i někdo vytáhne,“ napsal Nick Cave na svém blogu Red Hand Files.

Jeho slova se možná dotkla mnoha fanoušků Red Hot Chili Peppers, ale nejvíce zasáhla jejich baskytaristu Michaela Balzaryho, zvaného Flea. Je totiž velkým Caveovým ctitelem.

„Ranilo mě to, protože Nicka Cavea mám rád, vlastním všechny jeho desky. Je mi jedno, jestli nenávidí mou kapelu, protože jeho hudba pro mě znamená všechno. Je to jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů, zpěváků a muzikantů. Miluju The Bad Seeds ve všech sestavách a moje láska k jejich hudbě je mnohem silnější než Nickova slova. Jestli si myslí, že naše kapela je trapná, je to v pořádku,“ napsal Flea v roce 2006 na internetových stránkách Red Hot Chili Peppers.

Nicka Cavea nenechala jeho slova chladnými a na Red Hand Flies se svěřil, jak ho Fleova slova dojala. „Uvědomil jsem si, jaký je ten člověk formát a že jsem v době, kdy jsem tu poznámku utrousil, neměl ponětí o jeho charakteru a povaze.“

Dojemné smíření korunuje Caveova participace na Fleově chystaném sólovém albu. Jak prozradil, Flea ho poprosil, aby nazpíval jednu píseň. „Nebudu prozrazovat nic bližšího, ale je to úžasná skladba s mimořádným textem. Nikdy bych si ji neodvážil nazpívat, kdyby mě o to Flea nepožádal,“ zní Caveova slova.

„Skladba vznikla jako dialog mezi Fleovou hrou na trubku a mým hlasem plným touhy a lásky. Zní to jako pomalu se rozvíjející kosmický tanec smíření a omluvy,“ dodává Nick Cave.

Vypadá to, že tohle by mohl být začátek jednoho pěkného přátelství a konec sváru, který vlastně nikdy ani pořádně nevypukl.