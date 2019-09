New Order pojmou svůj první koncert v Česku v duchu velké show

Co můžeme čekat od vašeho prvního vystoupení v Česku?

Připravovali jsme se na něj velmi tvrdě a pečlivě. Je fajn, že to není jen festivalové vystoupení, ale plnohodnotná show. Festivaly jsou taky dobré, ale prostě tam nemůžete odehrát koncert se vším všudy. Jste omezení časem. A jsem moc rád, že dorazíme do vaše ho krásného města se vší parádou.

S jakým repertoárem přijedete?

Bude to kombinace starých klasických kousků s novějším materiálem z našeho zatím posledního alba Music Complete. Zahrajeme i něco z dob Joy Divison, o to nemusíte mít strach. Bude to prima, dovezeme promyšlenou scénu, spousty efektů a tak. Myslím, že se vážně máte na co těšit.



Kdy jste se poprvé setkal se členy New Order?

Už to bude nějakých dvacet let, šílené, jak to letí. Tehdy jsem hrál v kapele Marion a jednu naši desku produkoval Johnny Marr, bývalý kytarista The Smiths. Je to opravdu strašně bezvadný chlápek a všechno, co se o něm říká, je pravda. Výborný kytarista, parádní skladatel. V té době hrál v kapele Electronic společně s Barneyem Sumnerem, zpěvákem New Order. Manchesterská hudební scéna je poměrně malá, takže nás seznámil, pokecali jsme, já jsem s nimi pak dělal na jejich albu Twisted Tenderness.

Když se potom New Order dali znovu dohromady a v roce 2001 natočili album Get Ready, chtěl Barney, abych byl u toho a přidal se k nim na koncertech. Byl jsem tam jako náhrada klávesistky Gillian Gilbertové, která měla tenkrát nějaké rodinné trable. Jenže já jsem hlavně kytarista a najednou mi řekli, že jestli chci být v New Order, musím se naučit na klávesy. Tak jsem si zkrátka koupil klávesy a pustil se do toho.



Následovalo album Waiting For The Siren’s Call, což byla první deska New Order, na které jste se podílel jako muzikant i jako skladatel. Jak vlastně v téhle kapele vypadá proces psaní nových písniček?

Přijde na to. Barney třeba rád píše sám a pak to předloží zbytku kapely. Já rád pracuju s bubeníkem Stephenem Morrisem, dáváme dohromady nápady a pak se to společně dotáhne. Nedá se to nějak zobecnit, většinou to prostě vyplyne z toho, s čím kdo přijde. Každopádně když máme hotovo, teda aspoň si to myslíme, předáme to Barneymu, který k tomu napíše text a dodělá zpěvovou linku.

Svého času jste společně s Barneym Sumnerem hrál také v projektu Bad Lieutenant, natočili jste zatím jedno album. Myslíte, že někdy ještě dojde na další?

Odpovím celkem vágně – nikdy neříkej nikdy. Zatím je to uzavřená kapitola. Teď se plně soustředíme na New Order, je toho před námi plno. Čeká nás spousta koncertů, budeme hrát v Austrálii, na Miami, v Japonsku, čili na další mimokapelové aktivity v tuhle chvíli není čas ani pomyšlení.

Ani na novou desku New Order?

Tak to je něco jiného. O nové nahrávce jsme se samozřejmě bavili, a ačkoliv v tuhle chvíli ještě žádné konkrétní představy nemáme, určitě na ni dojde.