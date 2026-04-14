Nenáviděli se 15 let, teď dostali Anděla. James Cole z Brandýsa a rapper Idea

„Vážím si této kategorie. Naše cesty jsou nevyzpytatelné a zvláštní. My jsme se patnáct let nenáviděli, pomlouvali, někdo někomu záviděl a nakonec jsme zjistili, že když děláme to, co chceme, totálně svobodně, a vytáhneme si hlavu ze zadku, může to dopadnout i takhle,“ komentoval na pódiu ve svém proslovu přátelství s Jamesem Colem raper a zakladatel labelu Ty Nikdy.
James Cole dodal: „Tahle deska pro mě byla vzpoura proti světu, s kterým člověk nesouhlasí. Člověk by měl dělat to málo, na co stačí, a u mě to bylo sáhnout si do toho vědýrka toho bahna, co tam je.“
Poté s nadsázkou položil otázku, zda budou mít sošku s Ideou ve střídavé péči. To ale nakonec řešit nemusí – společně totiž získali Anděla také za nejlepší rapový počin.
Na oceněné desce Done se Idea podílel jako producent. Na začátku spolupráce prý Jamesovi položil otázku: „Překvapil jsi na poslední desce sám sebe?“
K tvorbě pak rappera vedla touha vyjádřit věci, které jsou více v souladu s jeho životní zkušeností posledních let: „Mám rodinu a žiju vlastně dost klasický, usedlý život. Přestal jsem se cítit dobře v superhrdinských rapových postavách, už jsem nechodil po večírcích. Všechno se to začalo rozcházet. Vesnický rodinný život versus budování image hustého rappera. Začalo mě to vnitřně trhat,“ přiznal Cole pro Seznam Zprávy. Změna životního rytmu ho podle jeho slov v posledních letech přivedla také k abstinenci.
Kdo je James Cole
James Cole, vlastním jménem Daniel Ďurech, patří k nejvýraznějším a zároveň nejvýstřednějším postavám české rapové scény. Narodil se 20. února 1984 v Brandýse nad Labem a později se s rodinou přestěhoval na pražský Žižkov, kde objevil hip hop.
Na hudební scéně se prosadil už na přelomu tisíciletí jako člen dnes už kultovní dvojice Supercrooo, kterou tvořil spolu s Hugem Toxxxem.
Daniel Ďurech alias James Cole
Postupně si vybudoval pověst umělce, který se nebojí vybočovat z očekávaných žánrových škatulek. Vedle rapu se pohybuje i na poli poezie a jeho projekty jako Kapitán Láska, Orikoule nebo Nadzemí často překračují hranice žánru směrem k alternativě.
Hudebně má za sebou několik výrazných etap – od raných nahrávek přes dlouholeté působení v labelu Bigg Boss až po sólovou dráhu, kterou si po odchodu z vydavatelství v roce 2017 začal řídit zcela samostatně.
V jeho diskografii se střídají introspektivní alba s experimentálními projekty i spolupracemi s výraznými jmény české scény, jako jsou Vladimir 518, Orion, LA4 nebo Ektor.
Kdo je Idea
Rapper a producent Idea, vlastním jménem Josef Změlík, patří už více než dekádu k nejvýraznějším osobnostem české rapové scény. Jako rapper i producent si vybudoval reputaci autora, který staví na důrazu na text, autentickou výpověď a promyšlenou atmosféru skladeb. Narodil se 14. února 1986 ve Zlíně.
Je zakladatelem labelu Ty Nikdy, jenž se stal zásadní platformou pro alternativnější proud domácího hip hopu a pomohl formovat celou generaci interpretů mimo hlavní proud.
„Idea patří mezi klíčové postavy českého alternativního rapu. Jeho tvorba se vyznačuje důrazem na slovo, osobní výpovědí a žánrovou otevřeností, díky čemuž oslovuje také širší publikum,“ popsal ho v roce 2023 hudební dramaturg festivalu Prague Sounds Pierre Urban.
V rapu se začal prosazovat po roce 2000 s prvním demem se zlínskou kapelou Dilema. Se slovenským rapperem Boy Wonderem se spojili v projektu BoyBand. Polobláznivý projekt, který vznikl jako fór, se stal jednou z největších rapových senzací roku 2013. Několikrát slibované druhé sólové album se však odkládalo tolikrát, až se z toho stal tak trochu „vtip na pokračování“.
V roce 2015 přišla přelomová deska Rap a o čtyři roky později Idea vydal dlouho očekávanou solo desku Tempo, se kterou mu produkčně pomohlo více beatmakerů, ale hlavně slovenský FVLCRVM. V současné době se věnuje beatmakingu a produkci pro ostatní interprety.