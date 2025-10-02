Tedy, upřímně, místy to byla taková roztomilá až úsměvná hra na „rockový nářez“, ale v první řadě to byla skvělá zábava. Neně, vlastním jménem Gabriele Susanne Kernerové, pódium v pražském SaSaZu zahříval projekt Issa Bloch, který tvoří zpěvaččina dcera Larissa Kernerová a Janick Zebrowski. Tváří se jako audiovizuální konceptuální počin, ale v zásadě je to ničím extra zajímavá tucka, v níž Janick stojí za mašinkami a Larissa obstarává zpěv a ladné vlnění se do rytmu. Podupávat u toho nohou do rytmu se dalo, ale po chvíli to začala být nuda.
Koncert zpěvačky Neny v klubu SaSaZu (1. října 2025, Praha) | foto: Anna Kristová, MAFRA
Praha zažila další koncertní premiéru – poprvé se českému publiku představila německá zpěvačka Nena. Pozoruhodný fenomén osmdesátek, který díky hitu 99 Luftballons přežil až dodnes a kupodivu...
