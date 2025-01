Nena vypustí v říjnu nad Prahu svých 99 balónků, jakož i další hity

Nena patří mezi okamžitě rozpoznatelné zpěvačky, její hlas je stejně jedinečný jako pódiová prezentace. V její hudbě se potkávají rockový náboj s emocionální procítěností – název aktuálního turné Wir gehören zusammen (Patříme k sobě) není náhodný, vzájemné spojení mezi Nenou a jejím publikem je neopakovatelné.

„Všichni víme, že hudba je schopná stavět mosty – společně zpíváme, tančíme, smějeme se, je to oslava života,“ říká sama Nena. A totéž platí o jejím stále aktuálním albu Licht z roku 2020, na kterém se potkávají folkem inspirované kytarové balady i k tanci nakopávající syntezátory.

Za sebou má desítky nahrávek, od konce 80. let vystupuje jako sólová hudebnice, předtím bylo Nena jméno celé kapely. Ta se proslavila jako jeden z klíčových aktů hudebního hnutí Neue Deutsche Welle. Dále ho něj patřili například Nina Hagen, Trio, D-A-F, Einstürzende Neubauten, Der Plan a další.

Když s ní zkraje 90. let rozvázal label spolupráci, vypadalo to na konec kariéry. Deset let poté se ale Nena vrátila v plné síle, když dala nový tvar ikonickým songům z 80. let a představila i novou autorskou tvář. Na albu Cover Me (2007) vzdala krom jiných hold i The Rolling Stones, kteří ji v 70. let inspirovali k tomu věnovat se hudbě.

Vstupenky (990 korun) budou k dostání pro členstvo Fource Friends (registrace na webu pořadatele) od 15. ledna, do veřejného prodeje vstoupí o dva dny později. V prodeji je i limitovaný počet VIP vstupenek, které kromě přístupu na balkon klubu zahrnují i dárky a přednostní vstup.