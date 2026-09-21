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Nemůžeš napsat něco normálního? Nové písně Kvietah překvapily i její spoluhráče

Tereza Hrabinová
  9:38
Hudebnice Kvietah uprostřed. Vystupuje sólově nebo s doprovodnou kapelou ...

Hudebnice Kvietah uprostřed. Vystupuje sólově nebo s doprovodnou kapelou Včely, kterou tvoří kytarista Jan Skorunka, baskytaristka Giulia Amerighi a bubeník Štěpán Bína. | foto: Barbora Žentelová

Písničkářka a skladatelka Magdalena Fendrychová vystupuje pod uměleckým jménem...
Za album „Díky, včely“ Kvietah získala Cenu Anděl 2024 v kategorii Objev.
Písničkářka Kvietah (vpravo) s kapelou.
Zpěvačka a skladatelka Kvietah v cyklu Muzikantky
6 fotografií
Písničkářka Magdalena Fendrychová vystupující jako Kvietah na třetím albu Rozkousanej svět propojuje intimní výpovědi s reakcemi na současné dění. V rozhovoru mluví o společné tvorbě s kapelou Včely, svém přístupu k psaní písní i zkušenosti s potratem, kterou zpracovala ve starší skladbě Díky, včely.

Album Rozkousanej svět je už několik dní venku. Jaké pocity u vás nyní převládají?
Cítím úlevu, že už to máme konečně hotové. Dokončování byl velký stres. Měli jsme to docela natěsno, album jsme dělali asi pět měsíců. Nebyl čas nazbyt, takže jsem teď asi klidnější. Když něco nového vydám, vždycky mě trochu stresuje, jestli si to lidé poslechnou, jestli se jim to bude líbit nebo jestli to k nim bude nějak mluvit.

Měla jste od začátku jasnou představu o tématech a podobě nové desky?
Ráda bych řekla, že jsem měla od začátku koncept, ale já takhle prostě nefunguju. Měla jsem ale nějaké songy, které jsem na albu určitě chtěla.

Na albu otevíráte témata, která ve společnosti vyvolávají silné a často protichůdné reakce. V jedné písničce zpíváte o americkém útoku na Írán a ve dvou dalších o genocidě v Gaze. Jak zatím vnímáte reakce posluchačů?
Na Přesilu, to je ta o Íránu, mám zatím hodně pozitivní reakce. Myslím, že téma americké politiky českou společnosti nerozděluje tolik, jako téma politiky Izraele. Na konkrétní písně o genocidě mám odezvu od lidí, kteří si je poslechli. Těm se většinou hodně líbí. Pod příspěvky na sockách se občas někdo, kdo evidentně četl jenom titulek rozhovoru, nebo zná pouze název písně, vyjádří odmítavě k mým postojům. Není to příjemné, ale nevěnuju tomu moc pozornosti, zajímá mě konstruktivní kritika nebo dialog.

Kvietah

  • Písničkářka a skladatelka Magdalena Fendrychová vystupuje pod uměleckým jménem Kvietah. Inspirovala ji k němu spisovatelka Květa Legátová a její román Jozova Hanule, který se stal předlohou filmu Želary.
  • Vystupuje sólově nebo s doprovodnou kapelou Včely, kterou tvoří kytarista Jan Skorunka, baskytaristka Giulia Amerighi a bubeník Štěpán Bína.
  • Vydala tři alba: Hejno černejch koček (2022), Díky, včely (2024) a Rozkousanej svět (2026).
  • Za album Díky, včely získala Cenu Anděl 2024 v kategorii Objev.

Témata mají blízko také k žurnalistice a vy navíc pocházíte z novinářské rodiny. Nelákalo vás věnovat se jí profesně?
Studovala jsem ji půl roku a pořád s ní tak trochu koketuju. Je to něco, co by mě strašně bavilo dělat vedle hudby. Zároveň v sobě mám rozpor, který teď hodně řeším. Jsem po škole, hodně hraju a řeším promo, křest a další věci. Když je hudba můj hlavní příjem, vlastně mi to časově celkem vystačí. Ale představa, že chodím do redakce a třeba třikrát týdně píšu, je pro mě úplně skvělá. Hrozně by mě to bavilo.

Další výraznou linií alba je vaše osobní proměna. Čeho konkrétně se týká?
Už delší dobu cítím, že se mi daří vycházet z rodinných traumat a vzorců, které mám stejně jako spousta lidí z mé generace od rodičů, jejich rodičů a tak dále. Myslím, že se mi daří být čím dál autentičtější a otevřenější a mluvit o svých vnitřních pochodech. Změna je pro mě i v tom, že postupně ztrácím určitý „hate“, který jsem dřív měla. Bývala jsem strašně kritická a někdy jsem vynášela soudy příliš rychle, i v umění. Čím jsem starší, tím víc mi jde přirozeně nechávat v tvorbě víc prostoru jiným lidem.

Souvisí s tím také to, že jste tentokrát do tvorby více zapojila kapelu?
Ano. S kapelou hrajeme skoro tři roky. Není to zase tak dlouho, ale jsme trochu jako rodina, takže mi přišlo přirozené, abychom aranžovali společně.

Písničkářka a skladatelka Magdalena Fendrychová vystupuje pod uměleckým jménem Kvietah.
Hudebnice Kvietah uprostřed. Vystupuje sólově nebo s doprovodnou kapelou Včely, kterou tvoří kytarista Jan Skorunka, baskytaristka Giulia Amerighi a bubeník Štěpán Bína.
Za album „Díky, včely“ Kvietah získala Cenu Anděl 2024 v kategorii Objev.
Písničkářka Kvietah (vpravo) s kapelou.
Zpěvačka a skladatelka Kvietah v cyklu Muzikantky
6 fotografií

Do jaké míry se na výsledné podobě písní podíleli?
Vždycky jsem jim zahrála song, někde jsem měla připravenou i část vlastní produkce. U pár písniček jsem měla dema, se kterými jsem třeba předtím hrála sólově naživo s backtrackem, například Feťáky pocitů. Potom jsem jim řekla: Zkuste mi tam zahrát svoji linku, něco, co by vám připadalo, že tam bude fungovat.

Jak spoluhráči reagovali na písně, se kterými jste přicházela?
Pamatuju si první soustředění, na kterém jsme nahazovali asi tři věci z první části nového alba. Ukázala jsem jim písničku „Studená“. Náš bubeník Štěpán je hodně citlivý. Zahrála jsem mu jednu píseň jen na kytaru a on řekl: „Ty vole, nemůžeš napsat něco normálního? Fakt nevím, jestli tohle vůbec zvládnu dělat.“ Byl z toho opravdu hotový, musel se jít projít. Pak se vrátil a řekl: „Dobře, tak to zkusím.“

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Tentokrát jste na albu poprvé použila také texty jiných autorů, jinak si ale texty píšete sama. Jakým způsobem tvoříte? Vzniká nejprve text, nebo hudba?
Dělám oboje najednou. Většinou se něco objeví v hrozně nevhodné situaci. Třeba už opravdu potřebuju jít spát a druhý den brzy vstávám, nebo je ráno a musím odejít, něco se děje, a zrovna mě něco napadne. Vždycky to přijde v momentě, kdy to nechcete. Pak si sednu k nějakému nástroji, začnu nápad zpracovávat a text s hudbou vznikají dohromady. Občas potom dopisuju třeba text do druhých slok, ale kostru mám vždycky hned.

Jste při tvorbě perfekcionistka?
Vůbec nejsem perfekcionistka, jsem rychlík. K některým místům se potom vracím, to ano. Něco napíšu, řeknu si: „Co to je za hrůzu?“ a nechám to být. Za dva týdny si to pustím a řeknu si buď, že je to fakt dobré, nebo že je to opravdu strašné. Ale moc věci nepředělávám.

Kapela má název Včely. Jak vznikl?

„Díky, včely“ bylo druhé album. Když jsem se s novou kapelou srostla, hodně jsme spolu hráli toto album a zvlášť stejnojmennou písničku. Pamatuju si, že když jsem jim řekla, o čem je, bylo ve zkušebně chvíli ticho. Říkali: „Tohle nevíme, jestli ještě můžeme hrát.“

Můžete přiblížit, o čem píseň je?
Písnička „Díky, včely“ je o potratu, který jsem prožila, když mi bylo dvaadvacet. Byla jsem tehdy těhotná s kytaristou, se kterým jsme se seznámili tak, že se mnou začal hrát. Chodili jsme zkoušet ke mně na gympl. Náš učitel přírodopisu se kromě vyučování věnoval také včelaření a před kabinetem měl naskládané včelí plástve. Písnička je o rozhodnutí, které jsem udělala, a zároveň jsem byla v té době docela v depresi. Doktorka, ke které jsem s tím šla, byla neuvěřitelně neempatická. V podstatě mi řekla, že je možné, že už nikdy nebudu mít děti a že mám všechny pohlavní nemoci na světě a podobně. Potom mi ani nezavolali, aby mi řekli, že jsem zdravá. Bylo to hrozné, opravdu hrozné, a potřebovala jsem se z toho nějak vypsat.

Vedly vás k hudbě rodiče? Jaké byly vaše hudební začátky?
Máma má konzervatoř na klavír, vystudovala Ježkárnu, ale vůbec to nedělá. Živí se sociální prací. Táta je spisovatel a novinář. U nás se hudbě nikdo nevěnuje profesionálně, abych tak řekla, ale doma se hodně cení umění a také literatura. A doma jsme vždycky hráli a zpívali. Sama jsem se naučila hrát na klavír, když mi bylo asi pět. Potom jsem chodila na housle a podobně. Asi v devíti letech jsem napsala první písničku.

Vybavujete si, o čem byla?
Jedna z prvních písniček byla o politice. Zpívala jsem v ní o nějaké smyšlené společnosti zvířat. Myslím, že to byly vrány, kterým kralovalo mango. Mám celou tu první „desku“ nahranou na CD a když jsem si ji pouštěla, hodně dobře jsem se bavila.

Právě jste dokončila studium na Pražské konzervatoři. Co vám přineslo?
Studium Pražské konzervatoře bylo rozhodně nejlepší ze studií, kterými jsem prošla. Hodně mi dalo. Z velké části mě naučilo spolupracovat s jinými lidmi a respektovat, že každý tvoří jinak, že se mi to nemusí líbit a že na všechno nemusím mít názor. A ti lidé ho třeba ani nemusí chtít slyšet.

Co vás čeká dál?
V plánu mám hodně hrát. Často vystupuju i sólově. Většinou někam jedu sama, někam do háje, a jsem úplně vyřízená. Vždycky je to ale dobrodružství. Nevíte, do čeho jdete, ocitnete se na úplně neznámém místě s neznámými lidmi. To chci dál dělat.

Jaké dobrodružství vás naposledy na takové cestě potkalo?
Naposledy jsem něco takového zažila v Horním Maršově, kde jsem se po koncertě začala bavit s partou, která se mnou při hraní interagovala. Byla to skupina umělců, říkají si „Utržení“, a jejich kamarád Dan Suška. Ukazovali mi, na čem zrovna pracují, povídali jsme si do noci a tancovali, za mě super večer.

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