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Chybějí mi blízcí a běžné okamžiky, říká o svém úspěchu německý DJ Boris Brejcha

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  9:56
Maskovaný německý DJ Boris Brejcha

Maskovaný německý DJ Boris Brejcha | foto: Boris Brejcha

DJ Boris Brejcha
Německý DJ Boris Brejcha
DJ Boris Brejcha
DJ Boris Brejcha
6 fotografií
Ve světě elektronické taneční hudby (EDM) patří německý DJ Boris Brejcha již dvě desetiletí k etablovaným hudebním producentům. Maskovaný hudebník a autor hitů jako Gravity nebo Purple Noise proslul díky stylu high-tech minimal, který sám vytvořil a zpopularizoval. Svou tvorbu předvede fanouškům na české půdě, kam se rád vrací, již v pátek 2. října v pražské O2 areně. Před blížícím se koncertem poskytl redakci iDNES.cz exkluzivní rozhovor.

Borisi, jak byste se představil někomu, kdo nemá ponětí, kdo je Boris Brejcha a jakou hudbu dělá?
Řekl bych něco ve stylu,že dělám elektronickou hudbu, která se nedá nutně zařadit do jediné škatulky. Je melodická, strhující, někdy i temná, někdy zase velmi emotivní. Vždy má ale svou vlastní atmosféru. Nejde mi jen o to, aby lidé tančili. Chci, aby se na pár hodin ponořili do úplně jiného světa.

Maskovaný německý DJ Boris Brejcha
DJ Boris Brejcha
Německý DJ Boris Brejcha
DJ Boris Brejcha
6 fotografií

Jak ve vašem případě vypadá proces tvoření hudby? Máte při tom nějaké rituály nebo zvyky, které vám při tvorbě pomáhají? Otevřete si třeba pivko, dáte si kávu nebo cigaretu?
Proces většinou začíná náladou nebo melodií. Sednu si do studia a z toho pomalu buduji příběh. Někdy skladba vznikne velmi rychle, jindy musí ležet několik týdnů stranou, než k ní znovu najdu ten správný cit. Mým nejdůležitějším rituálem je klid. Žádný tlak, žádné rozptylování. Samozřejmě u toho vypiju spoustu šálků kávy nebo matchy. Hudba musí být hlavně upřímná i bez zvláštních rituálů.

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Být slavným a úspěšným DJem s sebou jistě přináší mnoho výhod. Existuje ale také něco, o co kvůli své práci přicházíte a čeho litujete?
Největší výhodou určitě je, že mohu žít pro svou vášeň a prostřednictvím hudby spojovat lidi napříč celým světem. Cenou za to je ovšem čas. Člověk stráví hodně na cestách, spí po hotelech, méně se vídá s přáteli a rodinou. Někdy člověku prostě chybí ty jednoduché, běžné okamžiky, kdy od něj nikdo nic neočekává.

V hudební sféře patříte dlouhodobě mezi ostřílené umělce. Je ale něco, co vás i dnes dokáže vyvést z míry? Čeho se bojíte?
Strach patří k životu, i když člověk vystupuje na pódiu před lidmi už dlouho. Myslím, že mým největším strachem by bylo ztratit spojení s hudbou nebo se pořád dokola opakovat. Úspěch je hezký, ale nesmí vést k tomu, že člověk přestane být zvědavý. Právě proto se snažím při každé nové skladbě znovu překonávat sám sebe.

Jste fanouškem EDM i v osobním životě, nebo si poslechnete i něco jiného? Které ze svých kolegů byste pochválil za jejich tvorbu?
V soukromí neposlouchám jen EDM. Můj hudební vkus hodně závisí na aktuální náladě – někdy to může být elektronická hudba, jindy něco úplně jiného. Důležitý není žánr, ale to, zda ve mně skladba vyvolává emoce.

V branži je spousta kolegů, které respektuji. Zejména umělců, kteří jdou svou vlastní tvůrčí cestou a nesnaží se hned kopírovat každý trend.

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Jaké máte dosavadní zkušenosti s českým publikem a jak se těšíte na vystoupení v pražské O2 areně, které vás na začátku října čeká?
České publikum má vždycky velmi silnou energii. Lidé tady nepřicházejí hudbu jen poslouchat, ale chtějí ji opravdu prožít. To jako umělec pocítíte okamžitě. Na O2 Arenu v Praze se proto obzvlášť těším, je to velké pódium, ale ve finále jde o ten celkový společný moment mezi hudbou a publikem.

Jedna rada na závěr. Jakým směrem by se měli vydat hudební producenti, kteří chtějí dosáhnout podobného úspěchu, jako jste dosáhl vy?
Nejdůležitější rada zní asi takto - pracujte na své vlastní identitě. Technika se dá naučit, programy se dají naučit, ale vlastní zvuk nikdo okopírovat nedokáže. Hodně produkujte, buďte trpěliví, nevydávejte ze svého šuplíku všechno hned a poučte se i ze skladeb, které nefungují. Úspěch málokdy přichází rychle. Pokud děláte hudbu proto, že ji opravdu milujete, zůstanete kreativní déle než někdo, kdo jen slepě následuje trendy.

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