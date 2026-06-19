Psal pro dětské publikum, popové hvězdy i komediální projekty a jeho texty znají i lidé, kteří nikdy nebyli na koncertě Tří sester. Ve čtvrtek 18. června oslavil Lou Fanánek Hagen šedesáté narozeniny.
Popový textař v těle punkáče
Fanánek za svou kariéru napsal kolem tisícovky textů. Vedle Tří sester je autorem textů k populárním hudebním albům se šmoulí tematikou, spolupracoval také s Těžkým Pokondrem, Karlem Gottem, Lucií Bílou, Michalem Davidem a řadou dalších interpretů.
„Paradoxně to často bylo u bigbítu, kde jsem si myslel, že to bude skvělá spolupráce, ale pak se to najednou zadrhlo a přes veškerou snahu jsme se nedokázali domluvit. Nevím, jestli nejsem podobný případ, jako když někdo zjistí, že je žena v mužském těle. Jestli nejsem popový textař v těle punkáče, protože tomu všechno napovídá. Nikdy jsem neměl problém s Karlem Gottem. S Michalem Davidem máme za sebou spoustu věcí a ta spolupráce je nádherná,“ uvedl Fanánek.
Má na svém kontě například text k hitu Teď královnou jsem já z muzikálu Kleopatra. Práci na něm převzal po zesnulém Zdeňkovi Borovcovi. Nejvíc textů, kde si pohrál se slovy, napsal pro duo Těžkej Pokondr, kteří s lehkou parodií přezpívali slavné hity. Ze Sunshine reggae udělal Fanánek Saša jede, z I Like Chopin Mám rád šopák, z Ma Ma Maria pak Máma má rýmu a z Y.M.C.A. Nájem zvedej.
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Zlatý Louskáček za reklamu na sýr
Fanánek svůj smysl pro humor a cit pro práci se slovy využil i v reklamní agentuře. Mezi jeho známé slogany patří například „Na těchto základech můžete stavět“ pro stavební spořitelnu s liškou. Na hudbu lidové písně Běží liška k Táboru udělal tři verze textu o nájemném, stavění a spoření.
Za reklamu pro Madetu dostal dokonce cenu Zlatý louskáček za nejlepší text. „Použili jsme slogan ‚Ať sýr dál zůstává s touto krajinou‘. Chtěli jsme přemluvit přímo Martu Kubišovou, jestli by to nenazpívala. Byla velmi slušná, řekla, že to není špatný nápad, ale že je to tak svatá písnička, že to svým fanouškům nemůže udělat. Což chápu. Nakonec to nazpívala naše kamarádka a bylo to moc krásné,“ vzpomínal Fanánek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka v roce 2022.
Za sólovou desku dostal doporučený dopis
Když v roce 1992 vydal sólovou desku Hagen Baden, dostal od členů své mateřské kapely doporučený dopis. „Nebejt Sester, tak jsi ho*no a honíš dělníky po stavbě,“ stálo v něm.
„Ale ono se to asi takhle muselo řešit. Měl jsem jim asi říct, že to vyjde. Já jsem nechtěl mít konflikty, takže místo hádání jsem to do poslední chvíle zatloukal. Stejně by byl průšvih, takhle byl taky, ale aspoň jsem si to ještě užil. Postupně jsem se ale naučil, že se dá s lidmi komunikovat. To bylo v začátcích. Dodnes hrajeme Průšu a lidi si myslí, že je to od Tří sester. Zahladilo se to,“ vzpomínal Fanánek ve stejném pořadu.
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K sólové tvorbě se Fanánek vrátil v roce 2008, kdy vydal album Jevany. Deska se tehdy dostala na druhé místo české hitparády. Vedle vlastních projektů však zůstal především tváří Tří sester, se kterými během čtyř desetiletí vydal více než dvě desítky alb a odehrál tisíce koncertů.