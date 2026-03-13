1. Název kapely podle formuláře z úřadu práce
Název UB40 odkazuje na britský formulář Unemployment Benefit, Form 40, který lidé vyplňují při žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Když totiž členové kapely v roce 1978 v Birminghamu zakládali skupinu, byli skutečně nezaměstnaní a žili z dávek.
2. Největší hit kapely není jejich písnička
Jedním z největších hitů UB40 je skladba Red Red Wine. Kapela ji vydala v roce 1983 na albu Labour of Love. Původně jde o folk-popovou skladbu amerického zpěváka Neila Diamonda z roku 1968. UB40 přitom dlouho netušili, kdo ji napsal a mysleli si, že autorem je jamajský zpěvák Tony Tribe, jehož reggae verzi znali.
3. Píseň se stala světovým hitem až o pět let později
V USA se „Red Red Wine“ původně příliš nedařilo. V hitparádě se dostala jen na 34. místo. Zlom přišel až v roce 1988, kdy kapela vystoupila na velkém koncertě ve Wembley na podporu Nelsona Mandely. Po televizním přenosu začaly americké stanice píseň znovu hrát a skladba se dostala na 1. místo americké hitparády Billboard Hot 100.
4. Z milionových prodejů kapela skoro nic neměla
Album Labour of Love patří k nejúspěšnějším reggae deskám všech dob. Obsahuje několik hitů a prodalo se přibližně 10 milionů kopií po celém světě. Podle autobiografie členů kapely Blood & Fire ale UB40 z tohoto obrovského úspěchu téměř nic nevydělali. Peníze totiž investovali do vlastního labelu a dalších projektů, které se finančně nevyplatily.
5. UB40 byli od začátku multikulturní kapela
Kapela vznikla v Birminghamu jako skupina hudebníků s velmi různým původem. Členové mají kořeny jamajské, irské, skotské, velšské i jemenské. I díky tomu dokázali spojit britský pop s jamajským reggae a dubem. Jejich cílem podle samotných členů bylo reggae zpřístupnit širšímu publiku, což se jim podařilo.
UB40 patří k nejúspěšnějším reggae skupinám všech dob. Od svého založení v roce 1978 prodali více než 100 milionů nahrávek po celém světě a v britské hitparádě mají přes 50 singlů. Během několika dekád kariéry vystupovali na vyprodaných koncertech napříč kontinenty a kapela byla čtyřikrát nominována na cenu Grammy za nejlepší reggae album.