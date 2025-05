Připomeňme si osm vystoupení, která zaujala svou originalitou, odvahou, nebo prostě tím, jak moc byla jiná. Jde o malý výběr z momentů, které se nesmazatelně zapsaly do historie soutěže Eurovision Song Contest.

1. Buranovskiye Babushki (Rusko, 2012)

V roce 2012 se na scéně Eurovize objevily ruské babičky z Udmurtska, které si na pódium přivezly pec. V písni Party For Everybody, zpívané částečně v udmurštině a částečně v angličtině, předváděly, jak se peče tradiční pečivo – a přitom se vesele pohupovaly do rytmu. Ve finále skončily druhé a výtěžek ze své účasti věnovaly na stavbu kostela ve své vesnici.

2. Francesco Gabbani (Itálie, 2017)

V roce 2017 patřil mezi favority Francesco Gabbani s písní Occidentali’s Karma, ve které si bere na mušku západní konzumní způsob života a povrchní přejímání východní filozofie.

Zpívá o Buddhovi, nirváně i mantrách – a na pódium přivedl tančící gorilu, prý jako symbol propojení západu s východem. Vsadil na svižný italopop, chytlavou melodii a jemnou ironii. Nakonec skončil šestý.

3. Lordi (Finsko, 2006)

Překvapivým vítězem se v roce 2006 stala finská hardrocková a heavy metalová skupina Lordi se skladbou Hard Rock Hallelujah. „Jsme pro Eurovizi něco jako pojídači masa ve vegetariánské kavárně,“ prohlásil zpěvák skupiny Mr. Lordi.

Výběr „fantasmagorických“ Finů jako reprezentantů severské země znechutil část finské veřejnosti, ale show i rekordní bodový zisk mluvily jasně.

4. Verka Serduchka (Ukrajina, 2007)

V roce 2007 reprezentovala Ukrajinu na Eurovizi drag queen Verka Serduchka s písní Dancing Lasha Tumbai, ve které kombinuje němčinu, angličtinu, ruštinu a ukrajinštinu. Ačkoli ve finále skončila na druhém místě, volba tohoto performera na Ukrajině vyvolala vlnu kritiky ze strany některých médií i politiků.

Po ruské invazi v roce 2022 začala Serduchka vystupovat s upraveným refrénem Dancing Russia Goodbye.

5. Sébastien Tellier (Francie, 2008)

Sébastien Tellier přijel na pódium v golfovém vozíku s francouzskou vlajkou a v ruce držel nafouknutý plážový míč naplněný heliem. Za ním stálo pět doprovodných zpěváků, oblečených stejně jako on – včetně vousů, slunečních brýlí a rozevlátých vlasů. Při refrénu písně s názvem Divine vdechl helium a zazpíval vysokým hlasem.

Ve Francii sklidil vlnu kritiky od politiků i veřejnosti za to, že zastupuje zemi s písní v angličtině. Zpěvák proto do písně přidal pár francouzských veršů. Ve finále se umístil na 19. místě.

6. LT United (Litva, 2006)

Skupina LT United vyšla na pódium s jediným cílem: přesvědčit Evropu, že už vyhráli. V jejich písni We Are the Winners se téměř po celou dobu dokola opakuje refrén „We are the winners of Eurovision“ – tedy „jsme vítězové Eurovize“.

Vystoupení bylo spíše recitativní, s jednoduchým doprovodem a maximálním důrazem na tohle troufalé tvrzení. Litva si ale nakonec odnesla šesté místo, což je dodnes její nejlepší výsledek.

7. Netta (Izrael, 2018)

Netta vyhrála soutěžní ročník v Lisabonu s písní Toy. V popové skladbě kombinuje vokální efekty se zvuky připomínajícími kdákání slepice. Sama se označila za hlas všech podivínů a její vystoupení bylo oslavou sebevědomí a ženské síly.

Úspěch ale doprovázel právní spor. Společnost Universal Music obvinila autory písně z podobnosti s hitem Seven Nation Army od The White Stripes. Celá záležitost nakonec skončila dohodou: člen dua Jack White byl dodatečně uveden jako spoluautor Toy a získal nárok na podíl z tantiém.

8. Conchita Wurst (Rakousko, 2014)

V roce 2014 zvítězila rakouská drag queen Conchita Wurst s písní Rise Like a Phoenix. V dlouhých šatech, s perfektním make-upem a výrazným plnovousem ztělesnila kontrast, který přitáhl pozornost poroty i diváků.

Balada o znovuzrození a síle se rychle stala symbolem boje za toleranci a práva LGBTQ+ lidí. Její výběr však vyvolal ostré reakce konzervativních skupin, zejména ve východní Evropě.