Nejhranějším klipům na Óčku vévodila Miley Cyrus, české scéně pak Mirai

Silvestrovský večer na Óčku měl zásah 412 000 diváků a společně s Óčkem Star, kde zabodoval i noční playlist Rock the Night, získaly oba české hudebních kanály na Silvestra celkem 831 tisíc unikátních diváků.

Nejčastěji uvedeným hitem byly Flowers od Miley Cyrus. Píseň vydala populární zpěvačka už v lednu roku 2023, takže situace, že se udržela na předních příčkách dva roky (v roce 2023 byla píseň na 5. příčce) svědčí o její mimořádné popularitě. Tu na podzim roku 2024 totiž přiživila i kauza, že jde o údajnou hudební krádež písně When I Was Your Man od Bruno Marse.

Nejúspěšnější videoklip vydaný až v průběhu roku 2024 má na svědomí Dua Lipa, jedná se o song Houdini. Zajímavostí je, že úspěšnou skladbu stejného jména, která se umístila těsně před top dvacítkou, natočil také Eminem.



Rapová tvorba se i v Česku drží v popředí masového zájmu již několikátým rokem a na Óčku má své pevné místo díky playlistům kanálu O Black. Z domácích interpretů, kteří mají zářez v žebříčku, to byl Ektor, který v roce 2024 předvedl úspěšnou show v O2 areně.

Celkově byl na tuzemské scéně nejúspěšnější středoproudý poprock zastupovaný kapelou Mirai, celkově na páté příčce s podzimním radiovým hitem Summer Love. Vysoko v celkovém žebříčku se umístily i jejich písně Tenkrát, Easy nebo Nespíš. Top desítku ovšem uzavírá jiný velmi plodný interpret a sice Ben Cristovao a jeho Nemusim nic. Přepočet na hodiny by ovšem vyhrál Ben nad Mirai. Zatímco hraní v kuse Summer Love by zabralo za celý rok 25 hodin, Nemusim nic celkem 41 hodin. Je to dáno delší stopáží Benova videoklipu.

ockotv ÓČKO WRAPPED is here! Koho z CZ/SK scény jsme na Óčku hráli nejčastěji za rok 2024? ✨



Na první příčku se dostala skupina MIRAI s klipem 'Summer Love', který jsme zahráli 602x a zabralo to více než 25 hodin! Jen o 6 přehrání méně má Ektor, který je na 2. místě. Ben Cristovao je sice na 3., ale protože má delší klipy, hráli jsme ho téměř celé 2 dny v kuse!



1. Mirai - Summer Love (602 přehrání, 25h)

2. Ektor - Bars (596 přehrání, 29h)

3. Ben Cristovao - Nemusim nic (564 přehrání, 41h)

4. Mirai - Tenkrát (493 přehrání, 26h)

5. Sima - Tvoje ruže (475 přehrání, 22h)



Celou TOP 15 checkuj na poslední fotce.



ÓČKO WRAPPED CZ & SK 2024 můžeš sledovat v neděli 1. 12. v 18:00 hodin na Óčku.



ℹ️ Pořadí je seřazeno podle počtu přehrání videoklipů.



#wrapped #ockotv oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Z domácích interpretů se dařilo také slovenské Simě, Sofianovi Medjmedjovi, který si upevnil pozici objevem roku na Slavících, zpěvačka Pam Rabbit nebo Sebastianovi s jeho novou, progresivnější tvorbou,“ doplňuje z hlediska podpory tuzemské scény programový ředitel Óčka Alexandr Guha.

Jedním z důležitých playlistů i pravidelných postů na sociálních sítích Óčka je New Music Radar, který reflektuje novou hudební tvorbu. Nejúspěšnějším interpretem z letošních nováčků se stal Benson Boone s videoklipem k procítěné písni Beautiful Things, který zabodoval i na MTV Video Music Awards a stal se 9. nejhranějším. Z nováčků vystřelil i Artemas (13. příčka) s hitem I Like The Way You Kiss Me, který se stal v Česku nejstreamovanější písní roku.

A kdo je naopak největším držákem, tedy nejstarším songem, který se stále i během roku 2024 stále držel v nejhranějších sto videoklipech? Z domácích je to raper Calin s hitem Hannah Montana z roku 2022 (48. příčka) a ze zahraničních jde o Eda Sheerana a jeho Bad Habits dokonce z roku 2021 (19. příčka). Vysoká rotace hitů obou těchto interpretů je dána i jejich českými koncertními úspěchy v roce 2024.

Pokud jste trávili Silvestra jinak než s hudební kulisou nejhranějších klipů, celý sedmihodinový maraton si můžete zopakovat ve čtvrtek 2. ledna od 12:00 nebo první lednovou neděli (5. 1.) od 10 hodin.

TOP 10 NEJRANĚJŠÍCH VIDEOKLIPŮ NA ÓČKU V ROCE 2024 1. MILEY CYRUS Flowers

2. OFENBACH & NORMA JEAN MARTINE Overdrive

3. DUA LIPA Houdini

4. MICHAEL SCHULTE & R3HAB Waterfall

5. MIRAI Summer Love

6. EKTOR Bars

7. KYGO & AVA MAX Whatever

8. SHAKIRA & CARDI B Puntería

9. BENSON BOONE Beautiful Things

10. BEN CRISTOVAO Nemusim nic



Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, živě+TS0-3, cílová skupina: 4+, bez podmínky zásahu, datum výpočtu: 1. 1. 2025