Oh! Carol. Zemřel zpěvák a skladatel Neil Sedaka, legenda popu 50. a 60. let

  15:36
Americký zpěvák a skladatel Neil Sedaka, hlas hitů Breaking Up Is Hard to Do či Oh! Carol, zemřel ve věku 86 let. Autor desítek světových úspěchů a pětinásobný nominand na cenu Grammy patřil k nejvýraznějším osobnostem popu 50. a 60. let.

Neil Sedaka, zpěvák písně Breaking Up Is Hard to Do, zemřel ve věku 86 let. | foto: AP

Úmrtí potvrdila jeho rodina v oficiálním prohlášení. „Jsme zdrceni náhlým odchodem našeho milovaného manžela, otce a dědečka. Byl skutečnou rock’n’rollovou legendou, inspirací pro miliony lidí, ale především – alespoň pro ty z nás, kteří jsme měli to štěstí ho poznat – byl výjimečný člověk, který nám bude hluboce chybět,“ uvedli pozůstalí.

Rodina nezveřejnila příčinu úmrtí ani místo, kde zemřel.

Sedaka byl během své více než šedesátileté kariéry pětkrát nominovaný na cenu Grammy. Kromě vlastních hitů psal skladby i pro další známé interprety. Rodák z newyorského Brooklynu a student proslulé Juilliard School v New Yorku patřil na konci 50. let k zakladatelům doo-wopové skupiny The Tokens.

Ve věku 51 let zemřel D’Angelo, zpěvák a průkopník neo-soulu podlehl rakovině

Po sérii úspěchů na začátku 60. let se v roce 1975 vrátil do první desítky hitparády Billboard. Podílel se na vzniku písně Love Will Keep Us Together pro duo Captain & Tennille. V 70. letech rovněž nahrál několik alb pro vydavatelství britského hudebníka Eltona Johna.

Svůj první hit napsal už jako dospívající společně se sousedem. Zpěvačka Connie Francis jej v roce 1958 vydala pod názvem Stupid Cupid.

V druhé polovině 60. let Sedakova popularita ve Spojených státech oslabila s nástupem takzvané britské invaze. V rozhovoru pro BBC v roce 2012 během cesty do Londýna, kde měl hrát klavírní koncert v Royal Albert Hall, řekl, že plánuje uspořádat koncert pro lidi, „kteří nejsou zvyklí chodit na seriózní koncerty“.

„Pro duši je úžasné moct hrát klasickou hudbu,“ řekl tehdy. „Ale cestovat po světě a hrát vlastní texty a hudbu je velmi naplňující pocit. Vybral jsem si tuto cestu a ničeho nelituji.“

Jeho hit Breaking Up Is Hard to Do nazpívala koncem 70. let s českým textem Eduarda Pergnera pod názvem Zázemí zpěvačka Jitka Zelenková.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

