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Koncert pořádaný na pražském Strahovském stadiónu 21. června 1996 u příležitosti padesátin písničkáře Jana Nedvěda navštívilo přes 60 tisíc lidí. Větší koncerty na tomto stadioně měli jen Rolling Stones, Pink Floyd a U2.
Autor: ČTK
Koncert byl přehlídkou domácích folkových a country skupin a vrcholem bylo vystoupení bratří Jana a Františka Nedvědových. Vstupenky na koncert získali fanoušci při koupi CD s názvem Vstupenka na Strahov.
Autor: ČTK
Jan Nedvěd tu slavil své padesátiny s 60 tisíci fanoušky. Ty si získal během své kariéry jako člen skupin Brontosauři a Spirituál kvintet. V obou kapelách Nedvěd vystupoval se svým o rok mladším bratrem Františkem a největší úspěch zaznamenali jako duo.
Autor: ČTK
Jan Nedvěd se vedle hraní s bratrem prosadil i sólo. Dokázal své „kotlíkářské“ songy zařadit do středního proudu české populární hudby a ve svých nejlepších letech tak prodával desky po statisících.
Autor: ČTK
František Nedvěd zemřel v červenci 2021. Se svým bratrem hrál do roku 1997, kdy se jejich duo rozpadlo pro interpretační neshody. František pak založil band Druhé podání a podílel se na písních skupin Pacifik a Rangers. Od roku 2013 vystupoval sólově a se skupinou Tie Break, kde byl i jeho syn Vojtěch.
Autor: ČTK
Koncert bratří Nedvědů patří k největším hudebním akcím konaným na Strahovském stadioně, který byl původně vybudován pro sokolské slety, později sloužil komunistickým spartakiádám. Z českých interpretů nikdo větší koncert na Strahově neměl.
Autor: ČTK
Větší koncert než Nedvědi měly na Strahově jen zahraniční kapely. V srpnu 1990 navštívilo na 100 tisíc lidí koncert Rolling Stones, asi 120 tisíc lidí přišlo v září 1994 na Pink Floyd, rekordních 130 tisíc diváků v srpnu 1995 přišlo opět na „Stouny“ a kolem 80 tisíc lidí navštívilo v srpnu 1997 koncert irské skupiny U2.
Autor: ČTK
Odkaz písničkářů žije i po třiceti letech. Vojtěch Dyk a Jakub Prachař se rozhodli příští rok uspořádat poctu bratrům Nedvědům. Uskuteční se v O2 areně v květnu a podílejí se na ní i potomci slavných bratrů Jana a Františka - bratranci Honza a Vojtěch Nedvědovi.
Autor: Vojtěch Dyk