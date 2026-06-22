Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát. Nedvědi před 30 lety trhli český rekord

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Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Jason Bourne 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Pařba ve Vegas 60 %, Noc v muzeu 2 60 %, Terminátor: Temný osud 60 %, Moje tlustá řecká svatba 65 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc
Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...
Vyprodat čtvrtý Eden za 24 hodin. Všichni od Ewy Farné chtěli, jen technika nebyla
Mohli všichni - vystupující, zvukaři, světla, dokonce i diváci. Ale chyběla technika. Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden. Na poslední chvíli...
KVÍZ: Plha se hlásí! Jak dobře znáte komedii „Marečku, podejte mi pero!“?
Zní to neuvěřitelně, ale „študácké“ komedii „Marečku, podejte mi pero!“ ze scenáristického pera pánů Šlajse a Tučka – pardon, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – je už kulatých padesát let....
Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem
Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...
KVIFF 2026: Program, hlavní hosté, soutěžní filmy a vstupenky ve Varech
Na devět červencových dnů se Karlovy Vary znovu stanou hlavním městem filmu. Na mezinárodní festival od 3. do 11. července dorazí Dustin Hoffman, Harvey Keitel či Juliette Binocheová. Jaký je program...
Do Varů přijede Dustin Hoffman. Festival oznámil i další zahraniční hosty
Ústřední tváři jubilejního 60. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude Dustin Hoffman, slavný americký herec zde převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos...
Popel hvězdy snímku z Varů spočinul na Šumavě. Sourozenci tu zasadili dub
Necelý rok od úmrtí hrdiny vítězného filmu z karlovarského festivalu Františka Klišíka vsypala rodina jeho popel do země na Šumavě. Na Facebooku o tom informoval spisovatel Aleš Palán.
Mirai zvou až do obýváku. Festival Hrady CZ nabízí poslední výhodné vstupenky
Start hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ se blíží. První zastávka se uskuteční 10. a 11. července na hradě Točník, přičemž do 25. června jsou v prodeji vstupenky za nejlepší cenu. Headlinery...
Všechny Kunderovy romány jsou konečně v češtině. Na pulty míří poslední Pomalost
Brněnské nakladatelství Atlantis vydalo román Milana Kundery Pomalost, původně napsaný ve francouzštině. Všechny Kunderovy romány jsou tak již veřejnosti dostupné v češtině. Pomalost přeložila Anna...
Na protest proti Klempířovi rezignovala komise ceny, kterou udílí jeho ministerstvo
Kvůli nesouhlasu s kroky ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé), které se týkají veřejnoprávních médií, rezignovali čtyři z pěti členů komise Cen ministerstva kultury za kinematografii. Komise o...
KOMENTÁŘ: Že by Hollywood končil? Mladí chodí na levné nezávislé horory
Stačilo, aby dva levné hororové snímky, Backrooms a Posedlost, překonaly návštěvnost sériových velkofilmů, a strhla se lavina proroctví, podle nichž strašidelná vlna mladých tvůrců odchovaných...
Bratislavská lyra byla odvážnější než Slavíci, ukázaly zásadní momenty soutěže
Na Bratislavské lyře se rodily hity, vystupovaly světové hvězdy a občas se děly věci, které pořádně znervózňovaly komunistický režim. Připomeňte si tři okamžiky, na které se dodnes vzpomíná.
Zemřel hudební vizionář Clive Davis. Stál u zrodu Whitney Houston i Alicie Keys
Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston či Alicia Keys, ale spolupracoval s řadou dalších hvězd. O jeho smrti...
Anthony Bourdain dostane svůj film: Kdo si zahraje slavného šéfkuchaře?
Byl to kulinářský rocker, nekompromisní spisovatel a muž, který naučil svět cestovat s otevřenou myslí i žaludkem. Životní příběh legendárního šéfkuchaře Anthonyho Bourdaina se konečně dočká...
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80. léta si nepamatuju, byl jsem divoký hoch, přiznává John Taylor z Duran Duran
Britská kapela Duran Duran se po čtrnácti letech vrací do pražské O2 areny, aby v rámci turné Danse Macabre zahrála směs klasických hitů v čerstvých aranžmá i novinek a coververzí. Chybět samozřejmě...
RECENZE: Co je ti, holka? ptá se už zase sbormistr. Sex tentokrát ale čiší odjinud
Je jim šestnáct, s pěveckým sborem mají soustředění v klášteře, který právě opravují dělníci, a ukořistěné tričko jednoho z nich dívkám tak lákavě voní potem hříchu. Snímek Co je ti, holka? oceněný...