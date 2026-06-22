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Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát. Nedvědi před 30 lety trhli český rekord

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  11:34
Záběr z legendárního koncertu k padesátinám Jana Nedvěda na Strahově (21.... Záběr z legendárního koncertu k padesátinám Jana Nedvěda na Strahově (21.... Záběr z legendárního koncertu k padesátinám Jana Nedvěda na Strahově (21.... Záběr z legendárního koncertu k padesátinám Jana Nedvěda na Strahově (21.... Záběr z legendárního koncertu k padesátinám Jana Nedvěda na Strahově (21.... Záběr z legendárního koncertu k padesátinám Jana Nedvěda na Strahově (21.... Záběr z legendárního koncertu k padesátinám Jana Nedvěda na Strahově (21.... Dyk s Prachařem pořádají velkolepou poctu bratrům Nedvědům (11. května 2026)
Koncert pořádaný na pražském Strahovském stadionu 21. června 1996 u příležitosti padesátin písničkáře Jana Nedvěda navštívilo přes 60 tisíc lidí. V neděli tedy uplynulo třicet let od chvíle, kdy zde bratři Nedvědovi trhli český rekord. Větší koncerty na tomto stadionu totiž měli jen Rolling Stones, Pink Floyd a U2.

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