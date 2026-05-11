„Zjistili jsme, že jsem dlouho neudělali nic, co má opravdovou hodnotu, tak jsme se rozhodli, že to změníme a kolega dostal vynikající nápad,“ vysvětlil Prachař.
„Já jsem si uvědomil, že celý můj život je provázen hudbou bratří Nedvědů a Brontosaurů, takže jsem se rozhodl, že oslovím pana Prachaře a uděláme takovou poctu. A jelikož počasí je nevyzpytatelné, tak jsme se rozhodli, že to uděláme pod střechou, aby na nás nepršelo a to v O2 areně 14. května 2027,“ říká Vojtěch Dyk.
O vizuální stránku celého koncertu se postará další slavná sourozenecká dvojice - bratři Cabani. Dyk s Prachařem budou celý večer moderovat a možná i hrát a zpívat.
Honza Nedvěd mladší a jeho bratranec Vojtěch s písněmi jejich otců stále vystupují, takže na tomto jedinečném koncertě nemohou chybět. Přijde ale i řada dalších hostů, jejichž jména zatím tvůrci neprozradili.
„Jeden z našich hostů tohoto večera prohlásil, že tento koncert by měl být hlavně oslavou hudby, pokory a ohně. A to se mi velmi zalíbilo. V čase, kdy je na nás z rádií chrlena bezmyšlenkovitá hudba většinou bez nosné melodie a základního rytmu, je návrat k podobným písním vysvobozením. Takovým nadechnutím,“ říká Vojtěch Dyk, jeden z producentů a zároveň průvodců celého večera.
„Co víc si přát než dělat s lidmi, se kterými si rozumíte, na něčem, co vám dává hlubší smysl. To je snad sen každého umělce. Nám totiž nezbývá nic jiného než se těšit. A to je skvělý,“ dodává Jakub Prachař.