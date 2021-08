Hardrockeři Nazareth přijedou do Prahy oslavit padesáté narozeniny

Doctor Victor jsou pro Nazareth přirozenou volbou hlavně proto, že kapela dlouhodobě spolupracuje s Danem McCaffertym, který byl frontmanem Nazareth přes čtyřicet let. Ze skupiny odešel ze zdravotních důvodů v roce 2013. „Doctor Victor jsou úžasní lidsky i hudebně. Navíc skládají perfektní songy. Oblíbil jsem si hlavně skladbu StandUP,“ říká McCafferty, který si kapelu vybral například pro nahrávání sólové desky Last Testament. V Praze potom společně natáčeli klip k písni Tell Me, kde si zpěvák zahrál bezdomovce.

McCafferty svým charakteristickým vokálním a pódiovým projevem inspiroval řadu známých umělců, mezi mezi něž patří i Brian Johnson z AC/DC či Axl Rose z Guns N’ Roses. A právě Doctor Victor předskakovali AC/DC na jejich pražském koncertu, kde Johnsona za mikrofonem nahradil právě Rose.

Skupina Doctor Victor má za sebou tři turné po Velké Británii, vystupovala na mezinárodním veletrhu hudby NAMMShow v Kalifornii a ve slavném klubu Whisky a Go Go v Los Angeles. Její singl Can’t Stop Rock’n’Roll uspěl v mezinárodní skladatelské soutěži John Lennon Songwriting Contest v New Yorku. V porotě tehdy zasedaly osobnosti jako baskytarista Red Hot Chili Peppers Flea, George Clinton nebo Bootsy Collins.



Polud jde o Nazareth, hardrockové klasiky netřeba nijak dlouze představovat, kdyby nic jiného, baladu Love Hurts zná prakticky každý. Kapela momentálně působí ve čtyřčlenném obsazení, post za Dana McCaffertyho obsadil zpěvák Carl Sentance. Mezi nejslavnější alba patří Razmanaz, Loud’n’Proud nebo Hair Of The Dog. Zatím poslední řadovou desku Tattooed On My Brain skupina vydala v roce 2018.