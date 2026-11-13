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Naše Lady Soul slaví a vypadá stále skvěle. Připomeňte si kariéru Marie Rottrové

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Marie Rottrová, 2021 Vánoční koncert Marie Rottrové v O2 areně (22. prosince 2024, Praha) Marie Rottrová na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025) Jaromír Nohavica a Marie Rottrová na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025) Z natáčení dokumentu Marie Rottrová: To mám tak ráda Marie Rottrová (Praha, 21. listopadu 2019) Marie Rottrová Marie Rottrová a Josef Dvořák v pořadu ABECEDA (1985) Zpěvačka Marie Rottrová a herec Jiří Bartoška v klipu písně Klíč pro štěstí z... Hana Zagorová, Iveta Bartošová, Markéta Muchová, Naďa Urbánková, Helena... Marie Rottrová v muzikálu Neberte nám princeznu Zpěvačka Marie Rottrová se skupinou Flamingo (1969)
Pátek třináctého je obecně považován za nešťastný den, ale pro zpěvačku Marii Rottrovou je to den přímo slavnostní. Právě na tento datum připadají letos její pětaosmdesáté narozeniny. Dožívá se jich 13. listopadu. Připomeňte si prostřednictvím fotografií její pěveckou, ale i hereckou kariéru.

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