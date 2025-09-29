Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

  10:34
V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků, kteří vzdali Uhlířovi hold zpěvem jeho písní. Mirai Navrátil si zvolil Severní vítr a Jindřich Polák ze skupiny Jelen jeden z nejznámějších hitů, Holubí dům. Nechyběl ani textař a dlouholetý přítel Uhlíře Zdeněk Svěrák.

„Těší mne, že ty naše písničky zpívají mladí lidé, a že ty písně nestárnou tak rychle, jako my. A je úžasné je slyšet v provedení se symfonickým orchestrem. Slyšel jsem je tak ve většině případů poprvé a docela mne to dojalo,“ přiznal Zdeněk Svěrák.

Vyprodaná Lucerna, tisíce hlasů, legendy na pódiu. Jaroslav Uhlíř oslavil osmdesátku ve velkém stylu. Na snímku Jaroslav Uhlíř s manželkou a zpěváci Mirai Navrátil a Jindra Polák. (27. září 2025)
Duo Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř stojí za více než 400 písněmi, které společně sepsali. Svému příteli zazpíval Svěrák písničku Ani k stáru a dohromady s Tomášem Klusem a Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu zarecitoval hymnu pro naši planetu Chválím Tě, země má.

Celý koncert vysílala stanice Český rozhlas Dvojka a právě k rozhlasu se vážou první kroky Uhlířovy kariéry, které připomněl ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

GLOSA: Přirozený melodik a hitmaker Jaroslav Uhlíř nemá o praktickém životě páru

„Jaroslav Uhlíř v rozhlase debutoval jako skladatel už ve svých 19 letech. Tehdy, v roce 1964 Miloň Čepelka v pořadu armádní redakce Čs. rozhlasu Polní pošta uvedl písničku Nachový červánek. Kouzelné na tom je, že Jaroslav Uhlíř si tu svou premiéru v éteru vychutnal příznačně jako vojín na základní vojenské službě,“ uvedl Zavoral.

Na pódiu vystoupili kromě výše zmíněných také Karel Šíp, Milan Peroutka, Michaela Pecháčková, Eva Burešová a Marek Lambora. Celý večer provázel v roli moderátora Vojtěch Kotek.

Na závěr koncertu po hromadném přání, kdy se Lucernou neslo „Jarda má narozeniny, my máme přání jediný,“ se na pódiu sešli všichni účastníci koncertu a před Uhlířem symbolicky smekli.

