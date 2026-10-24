Nancy Sandra Sinatra přišla na svět 8. června 1940 v Jersey City. Byla nejstarším ze tří dětí Franka Sinatry a jeho manželky Nancy Barbato, dívky z italsko-americké rodiny, která svého muže podporovala v době, kdy ještě nikdo netušil, že se z něj stane světově proslulá pěvecká hvězda. Frank tehdy nebyl legendou, ale mladým začínajícím muzikantem, který objížděl kluby a snil o velké kariéře. Nancy pracovala jako sekretářka a starala se o domácnost. Pak přišla sláva. A s ní všechno, co k ní v Hollywoodu tehdejších let patřilo.
Frank se během několika let změnil v objekt ženského šílenství. Rozpad manželství už se odehrával před očima celé země. Definitivní ránu zasadila vztahu jeho bouřlivá láska k herečce Avě Gardner. Noviny řešily každý jejich společný večer a málokdo se zabýval tím, jak celou situaci prožívaly děti.
„Když večer uspáváte děti, je úplně jedno, na které příčce hitparády máte hit.“