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Netušila, že způsobí revoluci. Jak vzorná studentka Nancy Sinatra našla svou slávu

  14:00
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Nancy Sinatra | foto: Profimedia.cz

Byla dcerou muže, jehož jméno znala celá Amerika, ale dlouho toužila po jediném – žít obyčejný život. Pak přišla změna image, drzý pohled a píseň, která z ní během několika týdnů udělala symbol své doby. Nancy Sinatra musela vystoupit ze slavného stínu, aby mohla jít vlastní cestou.

Nancy Sandra Sinatra přišla na svět 8. června 1940 v Jersey City. Byla nejstarším ze tří dětí Franka Sinatry a jeho manželky Nancy Barbato, dívky z italsko-americké rodiny, která svého muže podporovala v době, kdy ještě nikdo netušil, že se z něj stane světově proslulá pěvecká hvězda. Frank tehdy nebyl legendou, ale mladým začínajícím muzikantem, který objížděl kluby a snil o velké kariéře. Nancy pracovala jako sekretářka a starala se o domácnost. Pak přišla sláva. A s ní všechno, co k ní v Hollywoodu tehdejších let patřilo.

Frank se během několika let změnil v objekt ženského šílenství. Rozpad manželství už se odehrával před očima celé země. Definitivní ránu zasadila vztahu jeho bouřlivá láska k herečce Avě Gardner. Noviny řešily každý jejich společný večer a málokdo se zabýval tím, jak celou situaci prožívaly děti.

„Když večer uspáváte děti, je úplně jedno, na které příčce hitparády máte hit.“

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