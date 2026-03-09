Kritici ho oceňují především pro vyzrálý hlasový projev, klid a autenticitu. Už pod pseudonymem Daniell vydal mezi lety 2019 a 2021 několik singlů, které se dostaly do tuzemských rádií. Později začal vystupovat pod vlastním jménem. Do 70. ročníku soutěže vstupuje s písní Crossroads, která bude mít premiéru ve středu 11. března ve 20:00 na YouTube kanálu Eurovision Song Contest.
„Když Daniel přišel do studia a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí,“ uvedl šéf české delegace Eurovize Kryštof Šámal.
Na Eurovizi nás bude reprezentovat mladý zpěvák a herec Daniel Žižka
Debut vzniká s producenty z Kalifornie
Na debutovém albu Daniel Žižka spolupracuje s produkční společností v Kalifornii, která ho sama oslovila. Nad nahrávkami má dohled producent Brett Pemberton, jenž se podílel na rozvoji řady umělců spolupracujících s velkými hudebními vydavatelstvími (Atlantic, Sony, Warner, Universal nebo Hollywood Records).
Vedle hudební kariéry se Pemberton dříve věnoval také modelingu na mezinárodní úrovni. Spolupracoval se značkami jako Gucci, Armani, Ralph Lauren nebo Hermès. „Zkušenosti z módního průmyslu mu pomáhají při práci s umělci nejen po hudební stránce, ale také při formování jejich vizuální identity a celkového uměleckého obrazu,“ uvádí oficiální stránky společnosti.
Žižka zatím posluchačům nabídl dvě ochutnávky. První singl s názvem 23:23 vyšel v červenci loňského roku. Na jeho vzniku se podílela americká zpěvačka a autorka Bebe Stockwell, jejíž tvorba na indie popové scéně dosahuje milionů poslechů.
Druhý singl z alba pak vyšel na konci listopadu a jmenuje se Never Felt Like Less. Pemberton zde kromě produkce nahrál i elektrickou kytaru. Skladba vypráví o překonávání rozchodu a postupném uzdravování po vztahu, který člověk ještě dlouho nemůže dostat z hlavy. Autorem textu je sám Žižka, s jeho úpravou mu pomohl Dalton Chase Cyr. „Nejsem rodilý mluvčí, a tak své anglické texty před nahráváním raději konzultuji s někým, kdo jím je,“ zmínil již dříve v rozhovoru pro magazín Art2friends.
Hudbu psal už jako dítě, věnuje se i herectví
Písně začal Žižka psát už v deseti letech. V patnácti pak napsal první skladbu, kterou podle vlastního hodnocení považoval za dostatečně dobrou na profesionální nahrání. V té době se rozhodl, že se bude hudbě věnovat naplno.
Další kroky ho zavedly na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde se věnoval skladbě pod vedením Tomáše Sýkory a populárnímu zpěvu u Eduarda Klezly, který je podle jeho slov zároveň jeho hudebním supervizorem.
Vedle hudby se věnuje také herectví. Nedávno natáčel televizní sérii Na tělo režiséra Jana Hřebejka pro Českou televizi. Kromě seriálů se objevil také ve filmu Případ se štěnicí, v muzikálu Čas růží nebo na jevišti Činoherního klubu.
Prosazuje šetrnější životní styl
V rozhovoru pro lifestylový magazín Lui v roce 2021 se označil také za aktivistu, který se zajímá o otázky ochrany životního prostředí a klimatické změny. „Nemůžeme být inteligentní rasa, pokud víme, že spějeme do záhuby a nic s tím neděláme,“ uvedl Žižka.
Podle něj mnoho lidí vnímá udržitelné chování jako oběť. „Není to tak. Já jsem přestal jíst maso a nyní jím téměř pouze rostlinnou stravu, vůbec nenakupuju jednorázové plasty a nepřijde mi, že jsem něco obětoval. Naopak mi přijde, že to pomáhá, cítím se lépe, mám více energie a jsem šťastnější,“ popsal umělec z generace Z.