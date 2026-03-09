Naděje české hudby v Eurovizi 2026. Když Daniel Žižka zazpíval, zavládlo ticho

Tereza Hrabinová
  14:00
Hudební magazín Headliner ho na začátku letošního roku zařadil do své pravidelné ankety 50 nadějí české hudby. Za sebou má také několik rolí v televizních seriálech (Taneční, Občanka, Ochránce, Modrý kód), na novém EP spolupracuje s americkými producenty a v květnu bude třiadvacetiletý Daniel Žižka zastupovat Česko v mezinárodní soutěži Eurovize.
Zpěvák Daniel Žižka

Zpěvák Daniel Žižka | foto: Hana Knížová

Zpěvák Daniel Žižka
Zpěvák Daniel Žižka
Daniel Žižka (2024)
Anna Marie Fučíková a Daniel Žižka v seriálu Taneční (2024)


Kritici ho oceňují především pro vyzrálý hlasový projev, klid a autenticitu. Už pod pseudonymem Daniell vydal mezi lety 2019 a 2021 několik singlů, které se dostaly do tuzemských rádií. Později začal vystupovat pod vlastním jménem. Do 70. ročníku soutěže vstupuje s písní Crossroads, která bude mít premiéru ve středu 11. března ve 20:00 na YouTube kanálu Eurovision Song Contest.

„Když Daniel přišel do studia a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí,“ uvedl šéf české delegace Eurovize Kryštof Šámal.

Na Eurovizi nás bude reprezentovat mladý zpěvák a herec Daniel Žižka

Debut vzniká s producenty z Kalifornie

Na debutovém albu Daniel Žižka spolupracuje s produkční společností v Kalifornii, která ho sama oslovila. Nad nahrávkami má dohled producent Brett Pemberton, jenž se podílel na rozvoji řady umělců spolupracujících s velkými hudebními vydavatelstvími (Atlantic, Sony, Warner, Universal nebo Hollywood Records).

Vedle hudební kariéry se Pemberton dříve věnoval také modelingu na mezinárodní úrovni. Spolupracoval se značkami jako Gucci, Armani, Ralph Lauren nebo Hermès. „Zkušenosti z módního průmyslu mu pomáhají při práci s umělci nejen po hudební stránce, ale také při formování jejich vizuální identity a celkového uměleckého obrazu,“ uvádí oficiální stránky společnosti.

Žižka zatím posluchačům nabídl dvě ochutnávky. První singl s názvem 23:23 vyšel v červenci loňského roku. Na jeho vzniku se podílela americká zpěvačka a autorka Bebe Stockwell, jejíž tvorba na indie popové scéně dosahuje milionů poslechů.

Druhý singl z alba pak vyšel na konci listopadu a jmenuje se Never Felt Like Less. Pemberton zde kromě produkce nahrál i elektrickou kytaru. Skladba vypráví o překonávání rozchodu a postupném uzdravování po vztahu, který člověk ještě dlouho nemůže dostat z hlavy. Autorem textu je sám Žižka, s jeho úpravou mu pomohl Dalton Chase Cyr. „Nejsem rodilý mluvčí, a tak své anglické texty před nahráváním raději konzultuji s někým, kdo jím je,“ zmínil již dříve v rozhovoru pro magazín Art2friends.

Hudbu psal už jako dítě, věnuje se i herectví

Písně začal Žižka psát už v deseti letech. V patnácti pak napsal první skladbu, kterou podle vlastního hodnocení považoval za dostatečně dobrou na profesionální nahrání. V té době se rozhodl, že se bude hudbě věnovat naplno.

Další kroky ho zavedly na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde se věnoval skladbě pod vedením Tomáše Sýkory a populárnímu zpěvu u Eduarda Klezly, který je podle jeho slov zároveň jeho hudebním supervizorem.

Vedle hudby se věnuje také herectví. Nedávno natáčel televizní sérii Na tělo režiséra Jana Hřebejka pro Českou televizi. Kromě seriálů se objevil také ve filmu Případ se štěnicí, v muzikálu Čas růží nebo na jevišti Činoherního klubu.

Prosazuje šetrnější životní styl

V rozhovoru pro lifestylový magazín Lui v roce 2021 se označil také za aktivistu, který se zajímá o otázky ochrany životního prostředí a klimatické změny. „Nemůžeme být inteligentní rasa, pokud víme, že spějeme do záhuby a nic s tím neděláme,“ uvedl Žižka.

Podle něj mnoho lidí vnímá udržitelné chování jako oběť. „Není to tak. Já jsem přestal jíst maso a nyní jím téměř pouze rostlinnou stravu, vůbec nenakupuju jednorázové plasty a nepřijde mi, že jsem něco obětoval. Naopak mi přijde, že to pomáhá, cítím se lépe, mám více energie a jsem šťastnější,“ popsal umělec z generace Z.

RECENZE: Číst nového Jáchyma Topola je bolest, ale nic jiného není k mání

Premium
Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor...

Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor kultovní Sestry, vydal po dlouhých devíti letech nový román. Dal mu název Peklo neexistuje – název, který snad nemohl být...

7. března 2026

TELEVIZIONÁŘ: Nepolapitelný schovaný v hračkářství se nesmí zamilovat

Channing Tatum ve snímku Nepolapitelný

Lupič gentleman má vždycky něco do sebe, zvláště pokud skutečně existuje, natož když ho hraje miláček žen Channing Tatum. Takový je hrdina snímku Nepolapitelný, který v neděli v tuzemské televizní...

7. března 2026  9:30

