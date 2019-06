Naďa Válová zpívá Horáčkovy písně. Ukazuje, co dovede, soudí textař

Desku produkovala zpěvačka Bára Basiková. Což není jméno, které by si posluchači příliš spojovali s produkováním nahrávek. Horáček vysvětluje, jak k tomu došlo. „S Naďou pracuju od roku 2005. Byla na všech deskách, které jsem dělal, v Kudykamu, asi na stovce koncertů. A zpěvačka, která přispěla k tolika věcem, by prostě měla mít vlastní album. Až Bára se rozhodla jít do Warner Music a přesvědčit je,“ říká Horáček.

Naďa Válová - S cizím chlapem v cizím pokoji



Výsledkem je tedy nahrávka, která má ambici představit Válovou a její schopnosti širšímu publiku. „Je to minimalistické a dává to možnost poslechnout si Naďu úplně syrově, bez čehokoliv. Nekouzlí tam Michal Pavlíček a Guma Kulhánek jako na našich albech s Hapkou. Hraje většinou klavírní trio, ke kterému se občas přidá třeba harmonika,“ chválí výsledek Horáček, i když připouští, že kdyby šlo o vyloženě jeho projekt, udělal by ho jinak. „Ale je to v pořádku. Bára do toho vnesla něco, co já bych tam nikdy nedal. A je to zajímavé zase jiným způsobem.“

Nicméně základem zůstávají stále Horáčkovy texty. Hapkova hudba už je většinou posluchačům známá, píseň V úzkých již Válová zpívala, song S cizím chlapem v cizím pokoji si „půjčila“ od Lucie Bílé, respektive Michaela Kocába a Havrany na sněhu zase původně ztvárnil Ondřej Ruml.

„Naďa se za minimálně dvanáct let koncertních turné s písněmi sžila, a to i s těmi, které sama nezpívala. Slyšela je stokrát a chtěla si je zazpívat. Takže je to přehled toho, co dosud dělala, plus něco nového, tak jak ji vidím já,“ vysvětluje Horáček. Jedině Hapkova a Horáčkova píseň Krev a šroubky ještě na žádném albu nevyšla.

Nové skladby napsali Ivan Hlas, Jiří Najvar a Hynek Koloničný. „Napsal jsem pět písní a dal je různým skladatelům. Takže na jeden text existují třeba tři čtyři verze. Což dělám od začátku a podobně si vybírám i zpěváky. I velké hvězdy už slyšely ne. A říct Lucii Bílé, že jsme písničku nakonec dali Janě Kirschner, to není tak úplně jednoduché,“ vzpomíná Horáček.

„Ale je to poctivé a každému to důkladně dopředu vysvětlím. Skladatelům říkám, že uvítám, když si tu svou verzi budou hrát třeba se svojí kapelou. Tak to má vypadat.“

Naďa Válová bude „své“ verze písní z desky hrát jednak jako host na koncertech Báry Basikové, jednak by v září měla vyrazit i na vlastní turné.