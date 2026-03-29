Píše se rok 1961. Naďa Urbánková je už několikátým rokem vdaná za herce Karla Urbánka, se kterým právě čeká dítě. Její muž kvůli práci pendluje mezi Prahou a Pardubicemi. Když ho Naďa při jedné z cest vyprovodí, přepadne ji náhle intenzivní pocit, že s miminkem není něco v pořádku. Vypraví se se sbaleným kufrem k zastávce trolejbusu, jenže ten nejede, musí zpátky domů, odkud už ji odváží sanitka. V porodnici ji personál nejdřív skoro ignoruje, pak lékaři poslouchají ozvy plodu a nakonec primář vyřkne ta nejkrutější slova: „Vaše děťátko umřelo, ale vy ho musíte porodit.“ Následující okamžiky má jako v mlze, záplavu bolesti nejen v těle, ale hlavně na duši utlumí morfium. Krach mateřství i manželství si s sebou ponese ještě mnoho let. Stejně jako obavu, že se zdravého miminka už nikdy nedočká.
Až po několika letech si uvědomila, že si z ní udělal hausfrau, která bez jeho svolení nesměla nic dělat ani nikam chodit.