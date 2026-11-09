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Na Rusalku v češtině se necítím, přiznává před pražskou show Sarah Brightmanová

Autor:
  10:39
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Se speciální vánoční show A Winter Symphony se v pražské O2 areně 26. listopadu představí anglická sopranistka Sarah Brightmanová. V programu zazní například árie Nessum dorma, vánoční klasika Silent Night nebo píseň z muzikálu Fantom Opery, kterou složil zpěvaččin bývalý manžel Andrew Lloyd Webber. O představení samotném se Sarah Brightmanová více rozhovořila v interview pro televizi Óčko.

„Celé to začalo v době pandemie, kdy jsem potřebovala dát práci svým kamarádům muzikantům – nikdo totiž neměl co dělat – a sama jsem se taky chtěla nějak zabavit. Vždycky jsem toužila udělat projekt s vánoční tématikou a řekla jsem si, že teď je ta pravá chvíle.

Sarah Brightmanová (16. dubna 2023)
Sarah Brightmanová na koncertu v Mexiku
Sarah Brightmanová na koncertu v Mexiku
Sarah Brightmanová
5 fotografií

Vyrazili jsme do Ameriky s vědomím, že kvůli pandemii nás nebudou čekat žádné davy diváků. Ale čím víc jsme se blížili jihu, tím větší bylo publikum. Někde jsme slyšeli, že ’v našem státě covid nemáme’, což mi přišlo celkem vtipné. Nicméně jsme to rozjeli a diváci byli nadšení. Takže jsme pokračovali do Asie do Jižní Ameriky a teď míříme do Česka. Ostatně kde jinde představit něco tak magického a mystického než právě v Praze. Je to nádherné město jak z pohádky, což je přesně to, co mám ráda,“ svěřuje se zpěvačka.

Sarah Brightmanová na Óčku

Sarah Brightmanová

Na celý rozhovor se můžete podívat den před koncertem, tedy 25. listopadu na Óčko Star.

Dodává ještě, že součástí představení je mohutný pěvecký sbor a orchestr, propracovaná světelná show a podstatnou roli hrají rovněž kostýmy. „Jsou to vlastně módní kousky z přehlídkových mol, navozující vánoční atmosféru, aniž by byly nějak přeslazené,“ vysvětluje Sarah Brightmanová.

Nejde o zpěvaččinu první návštěvu Prahy, pročež v rozhovoru padla otázka, jestli si pamatuje nějaká česká slova.

„Když zpívám árií z vaší opery Rusalka – Song To The Moon (neboli Měsíčku na nebi hlubokém – pozn. red.) – ptají se mě lidé, proč ji zpívám v italštině. No protože prostě neovládám češtinu. Je to velmi těžký jazyk, možná bych to nějakým způsobem zvládla, ale ne dostatečně. A protože jsem perfekcionistka a jazyky jsou pro mě důležité, raději se do toho nechci pouštět,“ říká Sarah Brightmanová.

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