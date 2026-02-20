Festival Hrady CZ se v roce 2026 u osmi hradů po celé republice rozezní už pojednadvacáté. Stejně jako u prvního ročníku si i letos klade za cíl podpořit rozvoj turistického ruchu a zviditelnit historické památky v regionech.
Hudební festival zaměřený na české a slovenské umělce proběhne od pátku 10. července do soboty 29. srpna 2026 postupně v osmi krajích.
Kde budou Hrady CZ
Festival Hrady CZ se i letos bude držet obvyklého startovacího místa a osvědčeného postupu na jednotlivé lokace. Návštěvníci o prvním víkendu zamíří nejdříve na středočeský Točník a následně k dalším sedmi hradům.
- Točník (Středočeský kraj): 10. – 11. července
- Kunětická hora (Pardubický kraj): 17. – 18. července
- Švihov (Plzeňský kraj): 24. – 25. července
- Hluboká nad Vltavou (Jihočeský kraj): 31. července – 1. srpna
- Veveří (Jihomoravský kraj): 7. – 8. srpna
- Hradec nad Moravicí (Moravskoslezský kraj): 14. – 15. srpna
- Bouzov (Olomoucký kraj): 21. – 22. srpna
- Bezděz (Liberecký kraj): 28. – 29. srpna
|
Hrady CZ míří z Rožmberka k Hluboké. Od zoo budou daleko, ujišťují pořadatelé
Letošní novinkou je městečko Hluboká, kam se festival přesouvá z populárního Rožmberka nad Vltavou. Na louky v kopcovitém terénu nad středověkým městem už se zkrátka nevejde.
Program festivalu Hrady CZ
Známá je zatím jen část vystupujících české a slovenské hudební scény, kteří na festivalu Hrady CZ zahrají. Ve všech osmi lokacích se představí kapely Vypsaná Fixa, Mig 21 nebo Mirai. Po sedmi letech se na Hrady CZ vrátí také rocková skupina Harlej, která oslaví třicet let na scéně.
Návštěvníci se můžou těšit i na skupinu Rybičky 48, která se na festivalu objeví také po několika letech, nebo kapelu Trautenberk, slibující „tanzmetalový“ zážitek. Prvním potvrzeným jménem byl zpěvák Daniel Landa, na pódiích se však objeví také Lenny, Xindl X nebo Tomáš Klus.
Kde koupit lístky na Hrady CZ
Lístky na festival Hrady CZ můžete v předstihu za zvýhodněnou cenu koupit online na festivalovém webu. K prodeji jsou v několik vlnách před začátkem festivalu. Na pokladně u vstupu jsou ceny o něco vyšší. Stejně jako jinde si dávejte pozor na překupníky vstupenek.
|Pátek
|900 Kč
|Sobota
|1 000 Kč
|Permanentka (Pá+So)
|1 700 Kč
Po 26. únoru se cenou zvednou – pořadatelé zatím nezveřejnili, kolik budou vstupenky stát v dalších vlnách. V každém předchozím ročníku se však cena základní permanentky zvedla o sto, jednodenní vstupenka pak o padesát korun. Do zahájení festivalu zbývají ještě čtyři předprodejní vlny. Ke koupi budou lístky i přímo na místě.
|Pátek
|1 300 Kč
|Sobota
|1 400 Kč
|Permanentka (Pá+So)
|2 300 Kč
Vstupenka pro děti
Vstupenky pro děti lze koupit jen jako jednodenní s platbou na místě. Cena se odvíjí od věku – za dítě do deseti let zaplatíte 450 korun za den, za dítě do dvanácti let o padesát korun více. Nad touto hranicí platí plná cena. Děti do výšky jednoho metru mají vstup zdarma.
Výhodnější rodinné vstupné
K dispozici je i rodinná vstupenka pro 2 dospělé a 2 děti do dvanácti let. U jejich prodeje platí stejná pravidla jako u běžného vstupného – k dispozici jsou ve vlnách odstupňovaných podle ceny. Přímo na místě budou ceny vyšší.
|Pátek
|2 700 Kč
|Sobota
|2 900 Kč
|Permanentka (Pá+So)
|4.900 Kč
Doprava a parkování
V každé festivalové lokaci budou pro řidiče připravené nehlídané odstavné plochy. Za parkování se platí až při příjezdu na parkoviště a v hotovosti. Poplatek činí 300 Kč nezávisle na době příjezdu a délce stání. Na plochách můžou parkovat i obytné vozy, ale nebudou k dispozici žádné přípojky.
Do všech lokací se pohodlně dostanete i veřejnou dopravou. V minulých letech dopravci vypravovali zvláštní spoje přímo pro návštěvníky nebo posilovali ty stávající. Umístění areálů zároveň přímo vybízí k cestě na kole.
Možností ubytování je několik
Základní možností ubytování jsou bezplatné plochy pro stanování, umístěné poblíž festivalových areálů. K dispozici tu budou zdroje vody a toalety. Bezplatně stanovat můžete ve všech osmi lokacích.
VIP kempy
Pro náročnější budou připravené zpoplatněné VIP kempy. V oplocených a hlídaných areálech tu budou návštěvníkům k dispozici toalety, sprchy s teplou vodou, ale i nonstop recepce s úschovnou a možností dobíjení telefonů. Stany si návštěvníci musí přivézt vlastní.
VIP kempy na festivalu Hrady CZ mají omezenou kapacitu – v každé lokaci se počítá zhruba se sedmi sty stany. Pořadatelé proto doporučují nákup předem – i jejich cena se odvíjí od aktuální předprodejní vlny. Neplatí se nicméně za stan, ale za osobu.
Dětskou vstupenku do VIP kempu lze koupit jen na místě za cenu 300 korun, děti do jednoho metru mají vstup zdarma.
VIP kempy Plus
Alternativou jsou VIP kempy Plus, kde budou pro návštěvníky rovnou připravené stany včetně spacáků a karimatek – kauce činí 1 000 korun za stan. Vstupenky jsou v prodeji po dvojicích či čtveřicích.
|VIP kemp
|700 Kč
|VIP kemp Plus
|1 500 Kč
|VIP kemp Plus (pro čtyři osoby)
|5 800 Kč
|VIP kemp PLUS (rodinné vstupné)
|4 000 Kč
Vstupy do kempů lze koupit samostatně, v nabídce jsou i ve výhodnějších balíčcích spolu se vstupenkami na festival.
Praktické tipy
Bezhotovostní platby
Festival Hrady CZ se i letos bude držet osvědčeného cashless systému pro platby u všech prodejců. Ve všech osmi areálech využijete elektronický náramek, který zároveň slouží jako vstupenka, namísto hotovosti nebo kreditní karty. Tu v areálu využijete jen k dobíjení náramku.
Náramek lze spárovat s mobilní aplikací NFCtron, která je dostupná pro iOS i Android. Skrze ni lze kontrolovat útratu a zůstatek, ale i hodnotit jednotlivé podniky.
Kredit do náramku můžete dobít prostřednictvím aplikace ještě před začátkem akce. Po aktivaci náramku u vstupu už lze dobít kredit jen na místě. O vrácení nevyužitého kreditu po skončení festivalu požádáte také v aplikaci.
S festivalovou vstupenkou na hrad zdarma
Hrady CZ se zaměřují i na propagaci české historie – netypickým, ale už tradičním lákadlem jsou volné vstupy na památky v cenách lístků na festival. Sobotní nebo vícedenní vstupenka na festival opravňuje k prohlídce příslušného hradu zdarma.
Festivalová úschovna kol a batohů
V minulých letech byly pro návštěvníky připravené uzamykatelné úložné boxy na zavazadla či úschovna kol a také nabíjení telefonů. Zda budou tyto služby na festivalu dostupné i letos, zatím pořadatelé nepotvrdili. Jisté tedy nejsou ani ceny známé z loňska.
|Skříňka
|290 Kč na celý festival
|Úschova kol
|120 Kč za kus
|Dobíjení
|80 Kč za dobití
|Alkotest
|60 Kč za kus
Předchozí ročníky se držely tradice
Oblíbené putovní Hrady CZ dnes už patří ke stálicím české hudební scény, kdy beze zbytku vyplňují každý prázdninový víkend. Festival obráží hrady po celém Česku už od roku 2005 a v loňském roce tak oslavil dvacáté výročí. Stále se drží i oblíbeného lineupu, tvořeného předními českými a slovenskými interprety.
|
Hrady CZ bavily už podvacáté. Překvapila kapela Lucie, vzpomínalo se na Ozzyho
Poslední roky se držel osmi ověřených hradů. Výjimku představoval ročník 2021, který se kvůli doznívajícím omezením covidové pandemie konal jen na dvou hradech. Rok předtím byl kvůli covidu festival zrušen.