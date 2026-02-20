Na letním hudebním festivalu Hrady CZ letos fanoušky čeká novinka

Matouš Waller
  14:13
Letošní 21. ročník festivalu Hrady CZ opět zamíří k osmi historickým památkám po celém Česku. Letos na fanoušky kromě tradiční pořádné porce interpretů čeká i jedna novinka. Na programu jsou už tradičně špičky české a slovenské hudební scény.
Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad Moravicí na Opavsku. (13. srpna 2025) | foto: HRADY CZ

Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupil i zpěvák Tomáš Klus. (srpen...
Pod Kunětickou horu přijíždí na festival Hrady CZ každoročně tisíce fanoušků.
Tisíce fanoušků si užívaly jihočeskou zastávku festivalu Hrady CZ u Rožmberka...
Když svítilo sluníčko, všichni si užívali pohodovou atmosféru.
Festival Hrady CZ se v roce 2026 u osmi hradů po celé republice rozezní už pojednadvacáté. Stejně jako u prvního ročníku si i letos klade za cíl podpořit rozvoj turistického ruchu a zviditelnit historické památky v regionech.

Hudební festival zaměřený na české a slovenské umělce proběhne od pátku 10. července do soboty 29. srpna 2026 postupně v osmi krajích.

Kde budou Hrady CZ

Festival Hrady CZ se i letos bude držet obvyklého startovacího místa a osvědčeného postupu na jednotlivé lokace. Návštěvníci o prvním víkendu zamíří nejdříve na středočeský Točník a následně k dalším sedmi hradům.

  • Točník (Středočeský kraj): 10. – 11. července
  • Kunětická hora (Pardubický kraj): 17. – 18. července
  • Švihov (Plzeňský kraj): 24. – 25. července
  • Hluboká nad Vltavou (Jihočeský kraj): 31. července – 1. srpna
  • Veveří (Jihomoravský kraj): 7. – 8. srpna
  • Hradec nad Moravicí (Moravskoslezský kraj): 14. – 15. srpna
  • Bouzov (Olomoucký kraj): 21. – 22. srpna
  • Bezděz (Liberecký kraj): 28. – 29. srpna

Hrady CZ míří z Rožmberka k Hluboké. Od zoo budou daleko, ujišťují pořadatelé

Letošní novinkou je městečko Hluboká, kam se festival přesouvá z populárního Rožmberka nad Vltavou. Na louky v kopcovitém terénu nad středověkým městem už se zkrátka nevejde.

Program festivalu Hrady CZ

Známá je zatím jen část vystupujících české a slovenské hudební scény, kteří na festivalu Hrady CZ zahrají. Ve všech osmi lokacích se představí kapely Vypsaná Fixa, Mig 21 nebo Mirai. Po sedmi letech se na Hrady CZ vrátí také rocková skupina Harlej, která oslaví třicet let na scéně.

Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupil i zpěvák Tomáš Klus. (srpen 2025)

Zpěvák Tomáš Klus během koncertu na loňském festivalu Hrady CZ na Veveří.

Návštěvníci se můžou těšit i na skupinu Rybičky 48, která se na festivalu objeví také po několika letech, nebo kapelu Trautenberk, slibující „tanzmetalový“ zážitek. Prvním potvrzeným jménem byl zpěvák Daniel Landa, na pódiích se však objeví také Lenny, Xindl X nebo Tomáš Klus.

Kde koupit lístky na Hrady CZ

Lístky na festival Hrady CZ můžete v předstihu za zvýhodněnou cenu koupit online na festivalovém webu. K prodeji jsou v několik vlnách před začátkem festivalu. Na pokladně u vstupu jsou ceny o něco vyšší. Stejně jako jinde si dávejte pozor na překupníky vstupenek.

Ceny plného vstupného v páté vlně předprodeje (do 26. února):
Pátek900 Kč
Sobota1 000 Kč
Permanentka (Pá+So)1 700 Kč

Po 26. únoru se cenou zvednou – pořadatelé zatím nezveřejnili, kolik budou vstupenky stát v dalších vlnách. V každém předchozím ročníku se však cena základní permanentky zvedla o sto, jednodenní vstupenka pak o padesát korun. Do zahájení festivalu zbývají ještě čtyři předprodejní vlny. Ke koupi budou lístky i přímo na místě.

Ceny plného vstupného na místě:
Pátek1 300 Kč
Sobota1 400 Kč
Permanentka (Pá+So)2 300 Kč

Vstupenka pro děti

Vstupenky pro děti lze koupit jen jako jednodenní s platbou na místě. Cena se odvíjí od věku – za dítě do deseti let zaplatíte 450 korun za den, za dítě do dvanácti let o padesát korun více. Nad touto hranicí platí plná cena. Děti do výšky jednoho metru mají vstup zdarma.

Výhodnější rodinné vstupné

K dispozici je i rodinná vstupenka pro 2 dospělé a 2 děti do dvanácti let. U jejich prodeje platí stejná pravidla jako u běžného vstupného – k dispozici jsou ve vlnách odstupňovaných podle ceny. Přímo na místě budou ceny vyšší.

Ceny plného vstupného v páté vlně předprodeje (do 26. února):
Pátek2 700 Kč
Sobota2 900 Kč
Permanentka (Pá+So)4.900 Kč

Doprava a parkování

V každé festivalové lokaci budou pro řidiče připravené nehlídané odstavné plochy. Za parkování se platí až při příjezdu na parkoviště a v hotovosti. Poplatek činí 300 Kč nezávisle na době příjezdu a délce stání. Na plochách můžou parkovat i obytné vozy, ale nebudou k dispozici žádné přípojky.

Pod Kunětickou horu přijíždí na festival Hrady CZ každoročně tisíce fanoušků.

Pod Kunětickou horu přijíždí na festival Hrady CZ každoročně tisíce fanoušků. | foto: Hrady CZ

Do všech lokací se pohodlně dostanete i veřejnou dopravou. V minulých letech dopravci vypravovali zvláštní spoje přímo pro návštěvníky nebo posilovali ty stávající. Umístění areálů zároveň přímo vybízí k cestě na kole.

Možností ubytování je několik

Základní možností ubytování jsou bezplatné plochy pro stanování, umístěné poblíž festivalových areálů. K dispozici tu budou zdroje vody a toalety. Bezplatně stanovat můžete ve všech osmi lokacích.

VIP kempy

Pro náročnější budou připravené zpoplatněné VIP kempy. V oplocených a hlídaných areálech tu budou návštěvníkům k dispozici toalety, sprchy s teplou vodou, ale i nonstop recepce s úschovnou a možností dobíjení telefonů. Stany si návštěvníci musí přivézt vlastní.

VIP kempy na festivalu Hrady CZ mají omezenou kapacitu – v každé lokaci se počítá zhruba se sedmi sty stany. Pořadatelé proto doporučují nákup předem – i jejich cena se odvíjí od aktuální předprodejní vlny. Neplatí se nicméně za stan, ale za osobu.

Dětskou vstupenku do VIP kempu lze koupit jen na místě za cenu 300 korun, děti do jednoho metru mají vstup zdarma.

VIP kempy Plus

Alternativou jsou VIP kempy Plus, kde budou pro návštěvníky rovnou připravené stany včetně spacáků a karimatek – kauce činí 1 000 korun za stan. Vstupenky jsou v prodeji po dvojicích či čtveřicích.

Ceny dvoudenního vstupného do kempů v páté vlně (do 26. února)
VIP kemp 700 Kč
VIP kemp Plus1 500 Kč
VIP kemp Plus (pro čtyři osoby)5 800 Kč
VIP kemp PLUS (rodinné vstupné)4 000 Kč

Vstupy do kempů lze koupit samostatně, v nabídce jsou i ve výhodnějších balíčcích spolu se vstupenkami na festival.

Praktické tipy

Bezhotovostní platby

Festival Hrady CZ se i letos bude držet osvědčeného cashless systému pro platby u všech prodejců. Ve všech osmi areálech využijete elektronický náramek, který zároveň slouží jako vstupenka, namísto hotovosti nebo kreditní karty. Tu v areálu využijete jen k dobíjení náramku.

Náramek lze spárovat s mobilní aplikací NFCtron, která je dostupná pro iOS i Android. Skrze ni lze kontrolovat útratu a zůstatek, ale i hodnotit jednotlivé podniky.

Kredit do náramku můžete dobít prostřednictvím aplikace ještě před začátkem akce. Po aktivaci náramku u vstupu už lze dobít kredit jen na místě. O vrácení nevyužitého kreditu po skončení festivalu požádáte také v aplikaci.

S festivalovou vstupenkou na hrad zdarma

Hrady CZ se zaměřují i na propagaci české historie – netypickým, ale už tradičním lákadlem jsou volné vstupy na památky v cenách lístků na festival. Sobotní nebo vícedenní vstupenka na festival opravňuje k prohlídce příslušného hradu zdarma.

Festivalová úschovna kol a batohů

V minulých letech byly pro návštěvníky připravené uzamykatelné úložné boxy na zavazadla či úschovna kol a také nabíjení telefonů. Zda budou tyto služby na festivalu dostupné i letos, zatím pořadatelé nepotvrdili. Jisté tedy nejsou ani ceny známé z loňska.

Ceny za služby v loňském roce
Skříňka290 Kč na celý festival
Úschova kol120 Kč za kus
Dobíjení80 Kč za dobití
Alkotest60 Kč za kus

Předchozí ročníky se držely tradice

Oblíbené putovní Hrady CZ dnes už patří ke stálicím české hudební scény, kdy beze zbytku vyplňují každý prázdninový víkend. Festival obráží hrady po celém Česku už od roku 2005 a v loňském roce tak oslavil dvacáté výročí. Stále se drží i oblíbeného lineupu, tvořeného předními českými a slovenskými interprety.

Hrady CZ bavily už podvacáté. Překvapila kapela Lucie, vzpomínalo se na Ozzyho

Poslední roky se držel osmi ověřených hradů. Výjimku představoval ročník 2021, který se kvůli doznívajícím omezením covidové pandemie konal jen na dvou hradech. Rok předtím byl kvůli covidu festival zrušen.

