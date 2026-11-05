Na Českém slavíkovi vystoupí Farna, Noid či Mirai. Síň slávy přivítá bratry Nedvědy

„Jan a František Nedvědovi jsou mimořádný příklad toho, jak dokáže česká písničkářská tvorba spojovat generace. Nebyli jen úspěšnými folkovými hudebníky. Jejich písně se staly součástí českého společenského povědomí. Dokázaly oslovit posluchače, kteří folkovou hudbu běžně neposlouchali. Jejich odkaz stále žije, což dokazuje, že se k nim vrací i dnešní mladá generace,“ říká kreativní producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.
Musím se přiznat, že moje folková duše plesá. Nedvědi jsou kult. A mám radost, že na Slavících kromě jejich pocty vystoupí i plno legend a mladých hudebníků,“ dodává moderátor Aleš Háma.
V přímém přenosu zazpívají Ewa Farna, Eva Saija Burešová, Markéta Irglová, Zea a Tereza Mašková. Z mužských interpretů se představí Vojtěch Dyk, Janek Ledecký, Sofian Medjmedj, Adam Mišík a loňský objev roku Renne Dang. Kapely zastoupí Monkey Business a Mirai.
„Line-up je úžasný a těším se hodně. Myslím, že si to málokdo uvědomuje, ale Pepe usilovně pracuje na tom, aby to byl našlapaný koncert. Snaží se ulovit nejzajímavější a největší jména. Všechno se to hraje živě. To taky divák podle mě ne úplně docení – tu neuvěřitelnou práci několika part zvukařů, kteří během večera vytrhávají dráty a vrážejí je do nástrojů během několika vteřin, které mají na přezvučení.
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Jméno Gott znovu ve Slavíkovi. Charlotte bojuje o titul Objev roku
A taky to, že mistr zvuku Ondra Moravec je schopný všechno zkompletovat tak, aby to ven šlo fakt jako koncert. Na normálních fesťácích je půlhodinová pauza mezi kapelama, protože se to musí dobře nazvučit, a tady se to děje v řádu několika minut. Je to opravdu neuvěřitelná práce. Celý štáb v čele s Pepem Majeským se snaží, aby to mělo hodnotu,“ doplňuje moderátor Ondřej Sokol.
O výsledcích Českého slavíka rozhodnou fanoušci na webových stránkách hudební ankety. Hlasovat mohou vždy maximálně pro šest interpretů v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. O přízeň fanoušků budou zároveň bojovat čtyři nominovaní v kategorii Trinity Bank Objev roku, konkrétně zpěvačky Thera a Charlotte Gott, zpěvák Slavíček a kapela Gufrau.
V přímém přenosu 27. listopadu se dozvědí také, kdo se stane Absolutním slavíkem.